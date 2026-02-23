Türkiye
Netanyahu: Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz
Netanyahu: Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Karmaşık ve zorlu günler' yaşadıklarını ifade etti. 23.02.2026
2026-02-23T23:25+0300
2026-02-23T23:43+0300
Netanyahu: Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz

23:25 23.02.2026 (güncellendi: 23:43 23.02.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Karmaşık ve zorlu günler' yaşadıklarını ifade etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik muhtemel ABD saldırısına ilişkin konuştu.
Konuşmasınd Netanyahu, mecliste sürekli agresif sözlerle karşılaştığını söyleyen Neyanyahu, polemikleri bir kenara bıraktığını savunarak "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz." dedi.
Konulşmasında Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız."
Ayrıca Netanyahu, Tahran yönetimine İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde 'hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini' ilettiğini aktardı.
Son olarak Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yedi kez bir araya geldiğini hatırlatarak ABD ile İsrail arasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar sıkı ilişkiler geliştiğini iddia etti.
