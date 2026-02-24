https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/tayland-kambocya-sinirinda-ates-acildi-iddiasi-ateskes-yeniden-tehlikede-mi-1103764026.html
Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı iddiası: Ateşkes yeniden tehlikede mi?
Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı iddiası: Ateşkes yeniden tehlikede mi?
24.02.2026
Tayland ordusunun, salı sabahı Sisaket sınır bölgesinde Kamboçya güçleriyle kısa süreli çatışma yaşandığını duyurduğu aktarıldı.
Tayland tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya askerlerinin bir devriye birliğine 40 milimetrelik bomba atarla ateş ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Tayland askerlerinin karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, Tayland tarafında yaralanan olmadığı ifade edildi. Tayland ordusunun, karşılık olarak M79 tipi bomba atar kullandığı ve bunun 'uyarı ve meşru müdafaa' kapsamında olduğu aktarıldı.
Bangkok’tan ateşkes ihlali suçlaması
Taylandlı yetkililerin, yaşanan olayın aralık ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunduğu belirtildi.
Açıklamada, olayın Kamboçya tarafındaki asker değişimi sırasında yeni personelin kurallara yeterince hakim olmamasından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.
Aralık ayında üç hafta süren çatışmaların ardından tarafların ateşkese vardığı hatırlatıldı.
Phnom Penh iddiaları reddetti
Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra’nın, Tayland’ın iddialarını “tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik” olarak nitelendirdiği aktarıldı.
Bakanın, Kamboçya’nın ateşkese 'sarsılmaz şekilde bağlı' olduğunu vurguladığı belirtildi.
Kamboçya yönetiminin, doğrulama yapılmadan ortaya atılan suçlamaların karşılıklı güveni zedeleyebileceğini ifade ettiği kaydedildi.
İki ülke arasındaki sınır geriliminin, Fransız sömürge dönemine dayanan 800 kilometrelik sınır hattının çizimine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklandığı aktarıldı.
Geçen yıl yaşanan çatışmalarda askerler ve siviller dahil onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği hatırlatıldı.