https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/tayland-kambocya-sinirinda-ates-acildi-iddiasi-ateskes-yeniden-tehlikede-mi-1103764026.html

Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı iddiası: Ateşkes yeniden tehlikede mi?

Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı iddiası: Ateşkes yeniden tehlikede mi?

Sputnik Türkiye

Tayland ordusu, Kamboçya güçlerinin sınırda ateş açtığını öne sürdü. Phnom Penh yönetimi ise iddiaları 'tamamen uydurma' olarak nitelendirerek aralık ayında... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T15:26+0300

2026-02-24T15:26+0300

2026-02-24T15:26+0300

dünya

asya & pasifik

tayland

kamboçya

phnom penh

bomba

saldırı

ateşkes

ateşkes ihlali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098149520_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56e8022f5cf8324263ffbec26aa80892.jpg

Tayland ordusunun, salı sabahı Sisaket sınır bölgesinde Kamboçya güçleriyle kısa süreli çatışma yaşandığını duyurduğu aktarıldı.Tayland tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya askerlerinin bir devriye birliğine 40 milimetrelik bomba atarla ateş ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Tayland askerlerinin karşılık verdiği belirtildi.Açıklamada, Tayland tarafında yaralanan olmadığı ifade edildi. Tayland ordusunun, karşılık olarak M79 tipi bomba atar kullandığı ve bunun 'uyarı ve meşru müdafaa' kapsamında olduğu aktarıldı.Bangkok’tan ateşkes ihlali suçlamasıTaylandlı yetkililerin, yaşanan olayın aralık ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunduğu belirtildi.Açıklamada, olayın Kamboçya tarafındaki asker değişimi sırasında yeni personelin kurallara yeterince hakim olmamasından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.Aralık ayında üç hafta süren çatışmaların ardından tarafların ateşkese vardığı hatırlatıldı.Phnom Penh iddiaları reddettiKamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra’nın, Tayland’ın iddialarını “tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik” olarak nitelendirdiği aktarıldı.Bakanın, Kamboçya’nın ateşkese 'sarsılmaz şekilde bağlı' olduğunu vurguladığı belirtildi.Kamboçya yönetiminin, doğrulama yapılmadan ortaya atılan suçlamaların karşılıklı güveni zedeleyebileceğini ifade ettiği kaydedildi.Köklü sınır anlaşmazlığıİki ülke arasındaki sınır geriliminin, Fransız sömürge dönemine dayanan 800 kilometrelik sınır hattının çizimine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklandığı aktarıldı.Geçen yıl yaşanan çatışmalarda askerler ve siviller dahil onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/tayland-kambocya-sinirinda-patlama-ateskes-ihlal-edildi-1102520831.html

tayland

kamboçya

phnom penh

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, tayland, kamboçya, phnom penh, bomba, saldırı, ateşkes, ateşkes ihlali