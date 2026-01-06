https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/tayland-kambocya-sinirinda-patlama-ateskes-ihlal-edildi-1102520831.html
Tayland-Kamboçya sınırında patlama: 'Ateşkes ihlal edildi'
Tayland ordusu, sınır hattında Kamboçya tarafından yapılan havan atışları sonucu bir askerinin yaralandığını açıkladı. Olayın, Ubon Ratchathani eyaletinde meydana geldiği ve ateşkesin ihlal edildiği bildirildi. Kamboçya ise patlamanın sınır ötesi saldırı değil, 'bir çöp yığınının patlaması' sonucu yaşandığını savundu.Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, olayda iki Kamboçyalı askerin yaralandığını, askerlerin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tarafların sınır koordinasyon ekiplerinin olay sonrası temas kurduğu aktarıldı.'Ateşkes ihlal edildi' uyarısıTayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, hükümetin Phnom Penh’e resmi protesto ilettiğini belirterek, “Ateşkes ihlal edildi” dedi. Olayın askeri düzeyde 'kaza' olarak tanımlandığını aktaran Charnvirakul, sorumluluğun nasıl alınacağının netleştirilmesini istediklerini söyledi.Tayland ordusu ise benzer bir olayın tekrarlanması halinde karşılık verilebileceği uyarısında bulundu.On yıllardır süren sınır anlaşmazlığıİki ülke arasındaki gerilim, sömürge döneminden kalan sınır çizgileri ve tarihi tapınak kalıntıları üzerindeki hak iddialarına dayanıyor. Aralık ayında üç hafta süren çatışmalar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine yol açmıştı.27 Aralık’ta varılan ateşkes kapsamında taraflar silahları susturmayı, askeri hareketliliği dondurmayı ve mayın temizliği konusunda iş birliği yapmayı kabul etmişti. Ancak son yaşanan olay, sınır hattındaki kırılgan dengeyi yeniden gündeme taşıdı.
Tayland ordusu, sınır hattında Kamboçya tarafından yapılan havan atışları sonucu bir askerinin yaralandığını açıkladı. Olayın, Ubon Ratchathani eyaletinde meydana geldiği ve ateşkesin ihlal edildiği bildirildi. Kamboçya ise patlamanın sınır ötesi saldırı değil, 'bir çöp yığınının patlaması' sonucu yaşandığını savundu.
Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, olayda iki Kamboçyalı askerin yaralandığını, askerlerin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tarafların sınır koordinasyon ekiplerinin olay sonrası temas kurduğu aktarıldı.
'Ateşkes ihlal edildi' uyarısı
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, hükümetin Phnom Penh’e resmi protesto ilettiğini belirterek, “Ateşkes ihlal edildi” dedi. Olayın askeri düzeyde 'kaza' olarak tanımlandığını aktaran Charnvirakul, sorumluluğun nasıl alınacağının netleştirilmesini istediklerini söyledi.
Tayland ordusu ise benzer bir olayın tekrarlanması halinde karşılık verilebileceği uyarısında bulundu.
On yıllardır süren sınır anlaşmazlığı
İki ülke arasındaki gerilim, sömürge döneminden kalan sınır çizgileri ve tarihi tapınak kalıntıları üzerindeki hak iddialarına dayanıyor. Aralık ayında üç hafta süren çatışmalar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine yol açmıştı.
27 Aralık’ta varılan ateşkes kapsamında taraflar silahları susturmayı, askeri hareketliliği dondurmayı ve mayın temizliği konusunda iş birliği yapmayı kabul etmişti. Ancak son yaşanan olay, sınır hattındaki kırılgan dengeyi yeniden gündeme taşıdı.