Suriyeli uzman: Londra ve Paris’in nükleer çıkışı, umutsuzluk ve çaresizliğin ilanıdır

Özünde, arzu ettiklerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Londra ve Paris, gerilimi kontrollü biçimde tırmandırdıkları izlenimini vermek istiyor. Ancak Moskova’ya nükleer ültimatomla baskı kurmak imkansız; Kremlin, Avrupalı liderlerin intihar anlamına gelecek bir senaryoya girmeyeceğinin farkında. Bu nedenle söz konusu adım, gerçek bir askeri tehditten çok, kendi güçsüzlüklerinin itirafı ve bunu gürültülü ama içi boş bir retorikle gizleme çabasıdır.