Suriyeli uzman Asef Mulhim, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya yönelik açıklamalarını, askeri tehditten çok, Batı’nın kendi... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Rusya uzmanı Suriyeli analist Asef Mulhim, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) “İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya hazırlandığı” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Mulhim, Londra ve Paris’in bu yöndeki girişimlerinin “son derece tehlikeli ve umutsuz bir adım” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Mulhim, Batılı ülkelerin söylemini “arzu edilen ile gerçeklik arasındaki farkı örtme girişimi” olarak nitelendirdi:
Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Rusya uzmanı Suriyeli analist Asef Mulhim, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) “İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya hazırlandığı” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Mulhim, Londra ve Paris’in bu yöndeki girişimlerinin “son derece tehlikeli ve umutsuz bir adım” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Fransa ve İngiltere’nin önerisi, bugün içinde bulundukları derin krizi çarpıcı biçimde ortaya koyan çaresiz bir adımdır. Sanki gerçek güç dengelerini unutarak, blöf yapmaya çalışıyorlar. Binlerce nükleer başlığa sahip Rusya’ya karşı ‘sınırlı nükleer saldırı’ senaryoları dillendirmek, ateşle oynamaktır. Moskova’nın böyle bir saldırıya vereceği yanıt sadece ezici olmayacak, aynı zamanda ölümcül ve nihai olacaktır.
Mulhim, Batılı ülkelerin söylemini “arzu edilen ile gerçeklik arasındaki farkı örtme girişimi” olarak nitelendirdi:
Özünde, arzu ettiklerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Londra ve Paris, gerilimi kontrollü biçimde tırmandırdıkları izlenimini vermek istiyor. Ancak Moskova’ya nükleer ültimatomla baskı kurmak imkansız; Kremlin, Avrupalı liderlerin intihar anlamına gelecek bir senaryoya girmeyeceğinin farkında. Bu nedenle söz konusu adım, gerçek bir askeri tehditten çok, kendi güçsüzlüklerinin itirafı ve bunu gürültülü ama içi boş bir retorikle gizleme çabasıdır.