Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/suriyeli-uzman-londra-ve-parisin-nukleer-cikisi-umutsuzluk-ve-caresizligin-ilanidir-1103768872.html
Suriyeli uzman: Londra ve Paris’in nükleer çıkışı, umutsuzluk ve çaresizliğin ilanıdır
Suriyeli uzman: Londra ve Paris’in nükleer çıkışı, umutsuzluk ve çaresizliğin ilanıdır
Sputnik Türkiye
Suriyeli uzman Asef Mulhim, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya yönelik açıklamalarını, askeri tehditten çok, Batı’nın kendi... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T17:13+0300
2026-02-24T17:13+0300
dünya
i̇ngiltere
fransa
ukrayna
nükleer silah
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
londra
paris
moskova
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg
Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Rusya uzmanı Suriyeli analist Asef Mulhim, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) “İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya hazırlandığı” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Mulhim, Londra ve Paris’in bu yöndeki girişimlerinin “son derece tehlikeli ve umutsuz bir adım” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Mulhim, Batılı ülkelerin söylemini “arzu edilen ile gerçeklik arasındaki farkı örtme girişimi” olarak nitelendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/duma-baskani-volodin-ukraynaya-nukleer-silah-tedariki-nukleer-savasa-yol-acar-1103759294.html
i̇ngiltere
fransa
ukrayna
londra
paris
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_3edc251b6e492905313efc7d7410ebb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, fransa, ukrayna, nükleer silah, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), londra, paris, moskova, kremlin
i̇ngiltere, fransa, ukrayna, nükleer silah, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), londra, paris, moskova, kremlin

Suriyeli uzman: Londra ve Paris’in nükleer çıkışı, umutsuzluk ve çaresizliğin ilanıdır

17:13 24.02.2026
© AFP 2023Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AFP 2023
Abone ol
Suriyeli uzman Asef Mulhim, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya yönelik açıklamalarını, askeri tehditten çok, Batı’nın kendi acziyetinin itirafı olarak nitelendirdi.
Moskova merkezli JSM Araştırma Merkezi Direktörü, Rusya uzmanı Suriyeli analist Asef Mulhim, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) “İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla donatmaya hazırlandığı” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Mulhim, Londra ve Paris’in bu yöndeki girişimlerinin “son derece tehlikeli ve umutsuz bir adım” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Fransa ve İngiltere’nin önerisi, bugün içinde bulundukları derin krizi çarpıcı biçimde ortaya koyan çaresiz bir adımdır. Sanki gerçek güç dengelerini unutarak, blöf yapmaya çalışıyorlar. Binlerce nükleer başlığa sahip Rusya’ya karşı ‘sınırlı nükleer saldırı’ senaryoları dillendirmek, ateşle oynamaktır. Moskova’nın böyle bir saldırıya vereceği yanıt sadece ezici olmayacak, aynı zamanda ölümcül ve nihai olacaktır.
Mulhim, Batılı ülkelerin söylemini “arzu edilen ile gerçeklik arasındaki farkı örtme girişimi” olarak nitelendirdi:
Özünde, arzu ettiklerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Londra ve Paris, gerilimi kontrollü biçimde tırmandırdıkları izlenimini vermek istiyor. Ancak Moskova’ya nükleer ültimatomla baskı kurmak imkansız; Kremlin, Avrupalı liderlerin intihar anlamına gelecek bir senaryoya girmeyeceğinin farkında. Bu nedenle söz konusu adım, gerçek bir askeri tehditten çok, kendi güçsüzlüklerinin itirafı ve bunu gürültülü ama içi boş bir retorikle gizleme çabasıdır.
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna’ya nükleer silah tedariki nükleer savaşa yol açar
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала