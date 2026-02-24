https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/suriyede-elektronik-sigara-yasaklandi--1103769466.html

Suriye’de elektronik sigara yasaklandı

Suriye’de elektronik sigara yasaklandı

Sputnik Türkiye

Suriye’de elektronik sigaraların üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı. Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T17:19+0300

2026-02-24T17:19+0300

2026-02-24T17:19+0300

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103769154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a2767fb84019c738d1ba0e457d2b0b15.png

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını kaydetti. Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirten Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelmesine neden olabileceğini söyledi.İlk ihlalde iş yeri kapatma Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. İlk ihlalde işyerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını ifade etti. Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelinde denetimleri yoğunlaştırdığı belirtildi. Son yıllarda Suriye’de elektronik sigara kullanımının özellikle gençler arasında hızla yaygınlaştığı belirtilirken, bu ürünlerin başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılırken zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/44-yillik-cinayet-sigara-izmaritiyle-cozuldu-1103760535.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60