Soğuk hava geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen Anadolu için 'en sert kış' dedi, İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte güneyden esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren yön değiştireceğini açıkladı. Öğle saatlerinde 12-14 derece arasında seyreden hava sıcaklığının akşam saatlerinden itibaren hızla azalması bekleniyor.AKOM’un açıklamasında, İstanbul’daki sıcaklığın 5 derecenin altına gerileyerek kış değerlerine düşeceği belirtildi.Yarın sabah yağmur bekleniyorSıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul’da aralıklarla sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle yarın sabah saatlerinde yağmurun etkisini artırabileceği bildirildi.Çarşamba günü hava sıcaklığının 5-8 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, perşembe günü sıcaklıkların bir kademe daha düşmesi öngörülüyor.Prof. Dr. Orhan Şen’den Anadolu için sert kış uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anadolu için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Şen, şu ifadeleri kullandı:"Çarşamba günden itibaren 3 gün, Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu sonra Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'yu da kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece cıvarında.Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi fazla etkilenmeyecek. Sadece perşembe günü sabahtan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur olabilir."İstanbul’da kar ihtimali sınırlıAçıklamalara göre Marmara Bölgesi’nin sert kış koşullarından sınırlı etkilenmesi beklenirken, İstanbul’da yalnızca perşembe sabahı Anadolu Yakası’nda karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

