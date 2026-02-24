Türkiye
Silah kaçakçılarına 27 ilde operasyon: 259 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılarına 27 ilde operasyon: 259 şüpheli yakalandı
09:22 24.02.2026
Jandarma Genel Komutanlığı, Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı açıklamasını yaptı. Aksaray’dan Van’a 27 ilde yürütülen çalışmalarda 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi; 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 27 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyon yapılan iller: Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van.

1 kaçak imalathane ortaya çıkarıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

Açıklamaya göre operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 1 kaçak silah imalathanesi tespit edilirken, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

6136 sayılı kanun kapsamında işlem

Jandarma Genel Komutanlığı, yakalanan şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığını bildirdi.
