Silah kaçakçılarına 27 ilde operasyon: 259 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı açıklamasını yaptı. Aksaray’dan Van’a 27 ilde... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 27 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.Operasyon yapılan iller: Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van.1 kaçak imalathane ortaya çıkarıldı, çok sayıda silah ele geçirildiAçıklamaya göre operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 1 kaçak silah imalathanesi tespit edilirken, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.6136 sayılı kanun kapsamında işlemJandarma Genel Komutanlığı, yakalanan şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığını bildirdi.

