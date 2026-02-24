Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı: Geç saatlerde kar bekleniyor
© AA / Olsi ShehuSağanak yağış
© AA / Olsi Shehu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara dahil 5 bölgede yağış beklenirken gece geç saatlerden itibaren Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in batısında kar yağışı bekleniyor. Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak'ta sabah saatlerinden itibaren kar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 12°C – Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM – 3°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
