https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/meteorolojiden-5-bolge-icin-yagis-uyarisi-gec-saatlerde-kar-bekleniyor-1103741375.html

Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı: Geç saatlerde kar bekleniyor

Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı: Geç saatlerde kar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara dahil 5 bölgede yağış beklenirken gece geç saatlerden itibaren Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T07:05+0300

2026-02-24T07:05+0300

2026-02-24T07:05+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102569274_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_1e33bf93e648a8b83747942eb7495383.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Çığ tehlikesiDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR – 11°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKÜTAHYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMUĞLA – 16°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 19°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 19°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 17°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 14°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutluSİVAS – 9°C – Çok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıDÜZCE – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 12°C – Çok bulutluRİZE – 11°C – Çok bulutluSAMSUN – 13°C – Çok bulutluTRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.ERZURUM – 3°C – Çok bulutluKARS – 3°C – Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlıMALATYA – 13°C – Parçalı bulutluVAN – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı