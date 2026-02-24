https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1103756580.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:36+0300
2026-02-24T12:36+0300
2026-02-24T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091649631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b525b163a3bab656e70f5babb688bc2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Zaporojye Bölgesi’nin Rizdvyanka yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, 6 adet çoklu roketatar füzesi ve 380 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/macaristan-basini-kiev-budapeste-ile-olan-anlasmazlik-nedeniyle-iflas-edebilir-1103755495.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091649631_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a7cbce75decd0dc8e37b9b4b0038d8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
12:36 24.02.2026 (güncellendi: 12:37 24.02.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Zaporojye Bölgesi’nin Rizdvyanka yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, 6 adet çoklu roketatar füzesi ve 380 uçak tipi İHA’sını düşürdü.