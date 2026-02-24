Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Zaporojye Bölgesi’nin Rizdvyanka yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, 6 adet çoklu roketatar füzesi ve 380 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı

12:36 24.02.2026 (güncellendi: 12:37 24.02.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Zaporojye Bölgesi’nin Rizdvyanka yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, 6 adet çoklu roketatar füzesi ve 380 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
