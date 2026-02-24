Türkiye
Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan planın felaket sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi'nin İngiltere ve Fransa parlamentolarına yaptığı çağrıda, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Kiev'e nükleer silah tedarik etme planı... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, İngiltere ve Fransa parlamentolarına çağrıda bulunarak İngiliz ve Fransız liderlerinin demokratik kurumları hiçe sayarak Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme yönündeki sorumsuzca yaptığı gizli planın felakete yol açabileceği konusunda uyardı.Rusya Federasyon Konseyi basın dairesinden yayınlanan belge metninde, "İngiltere ve Fransa liderlerinin sorumsuzcza yaptığı plan, ulusal demokratik kurumları hiçe sayan ve yerleşik yasal prosedürleri ihlal eden bir iş birliği olup, felaket sonuçlara yol açabilir" ifadelerine yer verildi.Rus senatörler, İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerine, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi ve Senato üyelerine bu konuda derhal soruşturma başlatmaları ve sonuçlarına dayanarak kendi vatandaşlarını ve uluslararası toplumu bu son derece tehlikeli pervasızlığın tüm koşulları hakkında bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.Çağrı ayrıca diplomatik kanallar üzerinden Avrupa Parlamentosu'na (AP), Birleşmiş Milletler'e (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması Taraflarının Gözden Geçirme Konferansı'na da gönderildi.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.
Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan planın felaket sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı

13:00 24.02.2026 (güncellendi: 13:15 24.02.2026)
Rusya Federasyon Konseyi'nin İngiltere ve Fransa parlamentolarına yaptığı çağrıda, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Kiev'e nükleer silah tedarik etme planı yapmasının felaket tehdidi oluşturduğu belirtildi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, İngiltere ve Fransa parlamentolarına çağrıda bulunarak İngiliz ve Fransız liderlerinin demokratik kurumları hiçe sayarak Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme yönündeki sorumsuzca yaptığı gizli planın felakete yol açabileceği konusunda uyardı.
Rusya Federasyon Konseyi basın dairesinden yayınlanan belge metninde, "İngiltere ve Fransa liderlerinin sorumsuzcza yaptığı plan, ulusal demokratik kurumları hiçe sayan ve yerleşik yasal prosedürleri ihlal eden bir iş birliği olup, felaket sonuçlara yol açabilir" ifadelerine yer verildi.
Rus senatörler, İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerine, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi ve Senato üyelerine bu konuda derhal soruşturma başlatmaları ve sonuçlarına dayanarak kendi vatandaşlarını ve uluslararası toplumu bu son derece tehlikeli pervasızlığın tüm koşulları hakkında bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.
Çağrı ayrıca diplomatik kanallar üzerinden Avrupa Parlamentosu'na (AP), Birleşmiş Milletler'e (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması Taraflarının Gözden Geçirme Konferansı'na da gönderildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.
