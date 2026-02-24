https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rusya-ingiltere-ve-fransa-arasindaki-gizli-anlasmanin-sonuclari-konusunda-uyarida-bulundu-1103758395.html

Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan planın felaket sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı

Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan planın felaket sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi'nin İngiltere ve Fransa parlamentolarına yaptığı çağrıda, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Kiev'e nükleer silah tedarik etme planı... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T13:00+0300

2026-02-24T13:00+0300

2026-02-24T13:15+0300

dünya

rusya

federasyon konseyi

rusya federasyon konseyi

i̇ngiltere parlamentosu

fransa

parlamenterler

avrupa parlamentosu (ap)

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

bm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103757956_0:42:1180:706_1920x0_80_0_0_7a605c3a386fe1aa03e6c16719b35ebd.png

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, İngiltere ve Fransa parlamentolarına çağrıda bulunarak İngiliz ve Fransız liderlerinin demokratik kurumları hiçe sayarak Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme yönündeki sorumsuzca yaptığı gizli planın felakete yol açabileceği konusunda uyardı.Rusya Federasyon Konseyi basın dairesinden yayınlanan belge metninde, "İngiltere ve Fransa liderlerinin sorumsuzcza yaptığı plan, ulusal demokratik kurumları hiçe sayan ve yerleşik yasal prosedürleri ihlal eden bir iş birliği olup, felaket sonuçlara yol açabilir" ifadelerine yer verildi.Rus senatörler, İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerine, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi ve Senato üyelerine bu konuda derhal soruşturma başlatmaları ve sonuçlarına dayanarak kendi vatandaşlarını ve uluslararası toplumu bu son derece tehlikeli pervasızlığın tüm koşulları hakkında bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.Çağrı ayrıca diplomatik kanallar üzerinden Avrupa Parlamentosu'na (AP), Birleşmiş Milletler'e (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması Taraflarının Gözden Geçirme Konferansı'na da gönderildi.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-dis-istihbarati-ingiltere-ve-fransa-ukraynaya-nukleer-silah-vermeye-hazirlaniyor-1103748884.html

rusya

fransa

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, federasyon konseyi, rusya federasyon konseyi, i̇ngiltere parlamentosu, fransa, parlamenterler, avrupa parlamentosu (ap), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), bm, birleşmiş milletler (bm), kiev, avrupa