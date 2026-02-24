https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-disisleri-ukraynada-baris-ancak-catismanin-temel-nedenleri-ortadan-kaldirilirsa-mumkun-olur-1103741829.html

Rus Dışişleri: Ukrayna'da barış ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılırsa mümkün olur

Rus Dışişleri: Ukrayna'da barış ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılırsa mümkün olur

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış temaslar kapsamında gerçekleştirilen tüm diplomatik çabaların Ukrayna çatışmasının temel nedenlerinin kaldırılmasını sağlamaya... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T07:21+0300

2026-02-24T07:21+0300

2026-02-24T07:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

çatışma

barış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_0:16:744:435_1920x0_80_0_0_ce7c4d93f0e09767a760dccc6691fa8a.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’da kalıcı ve adil barışın ancak çatışmanın temel nedenlerinin kaldırılması halinde mümkün olacağını bildirdi.Zaharova, “Sağlam, adil ve kalıcı bir barış ancak Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir” ifadesini kullandı.Rus diplomat, tüm mevcut diplomatik çabalarının, dünyanın çoğunluğunu oluşturan ülkelerle olan temasların ve Rusya-ABD diyaloğu kapsamındaki girişimlerin temelinde yatan amacın bu olduğunu vurguladı.Ukrayna barış süreciBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/moskovada-polise-yonelik-bombali-saldiri-biri-saldirgan-2-olu-1103741243.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çatışma, barış