https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-disisleri-ukraynada-baris-ancak-catismanin-temel-nedenleri-ortadan-kaldirilirsa-mumkun-olur-1103741829.html
Rus Dışişleri: Ukrayna'da barış ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılırsa mümkün olur
Rus Dışişleri: Ukrayna'da barış ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılırsa mümkün olur
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış temaslar kapsamında gerçekleştirilen tüm diplomatik çabaların Ukrayna çatışmasının temel nedenlerinin kaldırılmasını sağlamaya... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T07:21+0300
2026-02-24T07:21+0300
2026-02-24T07:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
çatışma
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_0:16:744:435_1920x0_80_0_0_ce7c4d93f0e09767a760dccc6691fa8a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’da kalıcı ve adil barışın ancak çatışmanın temel nedenlerinin kaldırılması halinde mümkün olacağını bildirdi.Zaharova, “Sağlam, adil ve kalıcı bir barış ancak Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir” ifadesini kullandı.Rus diplomat, tüm mevcut diplomatik çabalarının, dünyanın çoğunluğunu oluşturan ülkelerle olan temasların ve Rusya-ABD diyaloğu kapsamındaki girişimlerin temelinde yatan amacın bu olduğunu vurguladı.Ukrayna barış süreciBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/moskovada-polise-yonelik-bombali-saldiri-biri-saldirgan-2-olu-1103741243.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_49:0:678:472_1920x0_80_0_0_4c0899a1ad8382f1bdc889b91177ac9a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çatışma, barış
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çatışma, barış
Rus Dışişleri: Ukrayna'da barış ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılırsa mümkün olur
07:21 24.02.2026 (güncellendi: 07:22 24.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış temaslar kapsamında gerçekleştirilen tüm diplomatik çabaların Ukrayna çatışmasının temel nedenlerinin kaldırılmasını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’da kalıcı ve adil barışın ancak çatışmanın temel nedenlerinin kaldırılması halinde mümkün olacağını bildirdi.
Zaharova, “Sağlam, adil ve kalıcı bir barış ancak Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, tüm mevcut diplomatik çabalarının, dünyanın çoğunluğunu oluşturan ülkelerle olan temasların ve Rusya-ABD diyaloğu kapsamındaki girişimlerin temelinde yatan amacın bu olduğunu vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.
Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.
Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.