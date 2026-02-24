Rus Dışişleri: Budapeşte Memorandumu’nun ihlali söz konusu değil
09:39 24.02.2026 (güncellendi: 09:41 24.02.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya’nın Budapeşte Memorandumu’nu ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Zaharova, özel askeri harekat başlamadan önce Kiev’in dostluk antlaşmasını sistematik olarak ihlal ettiğine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü yazılı açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’nın özel askeri harekat başlatarak Budapeşte Memorandumunu ihlal ettiği yönündeki suçlamalarını cevap verdi.
Budapeşte Memorandumu veya Ukrayna'nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na Katılımıyla İlgili Güvenlik Güvenceleri Memorandumunun uluslararası bir antlaşma olmayan bir belge olduğuna dikkat çeken Zaharova, bu belgenin 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna, ABD ve İngiltere liderleri tarafından imzalandığını hatırlatarak şunu dedi:
Bu belgeye göre, Ukrayna topraklarında bulunan Sovyet nükleer cephaneliğinin bir kısmını Rusya'ya devretmeyi kabul ederek tamamen nükleer silahsız bir devlet haline geldi ve buna göre Rusya, ABD ve İngiltere Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına aldı.
Budapeşte'de, söz konusu memorandum ile birlikte, Rusya, İngiltere, ABD ve Ukrayna liderleri tarafından ortak bir bildirinin kabul edildiğini hatırlatan Rus diplomat, bu bildiride, diğer hususların yanı sıra, saldırgan milliyetçiliğin ve şovenizmin yayılmasına karşı koymak için geliştirilmiş AGİT taahhütlerinin öneminin teyit edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna tarafının bu yükümlülüklerini yerine getiremediği ve uzun yıllar boyunca son derece saldırgan milliyetçiliğin büyümesine göz yumduğu, bunun da nihayetinde Kırım, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerindeki ahalinin referandumlar yoluyla kendi geleceğini tayin etmesine ve Rusya Federasyonu'na katılmasına yol açtığı kesinlikle açık.
Rusya’nın, 1994 yılında Budapeşte'de düzenlenen AGİT Zirvesinde ve bu zirve kapsamındaki oturumlarda, Ukrayna'nın bir bölümünü yerel halkın iradesine zıt olarak Ukrayna sınırları içinde kalmaya zorlama konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığını ve Budapeşte Memorandumu hükümlerinin, iç siyasi veya sosyoekonomik faktörlerden kaynaklanan durumlara uygulanamayacağını belirten Zaharova şunu ekledi:
Dolayısıyla, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kaybetmesi, Rusya ve Budapeşte Mutabakatı kapsamındaki yükümlülükleriyle hiçbir ilgisi olmayan karmaşık iç süreçlerin bir sonucu ve bu nedenle Budapeşte Memorandumu’nun Rusya tarafından ihlali söz konusu olamaz.
‘Kiev, dostluk antlaşmasını sistematik olarak ihlal etti’
Rusya ve Ukrayna’yı birbirine, daha önemli bir belgenin bağladığını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu belgenin Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması olduğunu belirterek, Kiev’in özel askeri harekattan önce sistematik olarak bu anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı.
Rus diplomat, “Bu belge esasen Ukrayna'nın Rusya ile tek devlet olma fikrinden vazgeçmesinin tüm sonuçlarını düzenliyordu” ifadesini kullandı.
Anlaşma gereği ülkeler arasındaki ilişkilerin dostane ve eşit olması gerektiğine dikkat çeken Zaharova, tarafların ayrıca karşılıklı saygı ve güven, stratejik ortaklık ve işbirliği ilkelerine bağlı kalacaklarına dair söz verdiklerini hatırlattı.
Söz konusu anlaşmaya göre, Rusya ve Ukrayna’nın, Avrupa'da genel silahsızlanma sürecini kolaylaştırmak, kolektif güvenlik sistemini oluşturmak ve güçlendirmek için gerekli önlemleri anlaması gerektiğini belirten Rus diplomat şunu ekledi:
Bu anlaşma ayrıca Moskova ve Kiev'in, birbirlerinin aleyhine olacak şekilde üçüncü ülkelerle herhangi bir anlaşma yapmasını veya kendi topraklarının birbirlerinin güvenliğine zarar verecek şekilde kullanılmasına izin vermesini yasaklamıştı.