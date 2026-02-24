Türkiye
Putin'den Moskova'da polisin hedef alındığı saldırıya ilişkin açıklama
Putin'den Moskova'da polisin hedef alındığı saldırıya ilişkin açıklama
Dün gece Moskova'nın Savelovskiy tren istasyonu önünde meydana gelen ve bir polis memuru ile saldırganın ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında Putin'den...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir saldırganın Moskova'daki Savelovskiy tren istasyonu önünde devriye görevi yapan trafik polislerine yaklaşarak üzerindeki bombayı patlatması sonucu gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi.🗣Rusya Federal Güvenlik Servisi'ndeki (FSB) toplantıda konuşan Putin'in öne çıkan sözleri:🟠Düşman, muharebe sahasında Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamadı, bireysel saldırılara ve terörizme başvurdu🟠Bir kişiye patlayıcı cihaz verdiler ve sonra uzaktan patlattılar🟠FSB çalışanları şu anda birleşik, uyumlu bir muharebe süreci yürüterek vatanı savunuyor🟠Özel askeri harekat, FSB'nin tamamen odaklanmış ve konsantre olmasını gerektiriyor🟠FSB, Rusya'nın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda önemli katkı sağlıyor🟠2025 yılında FSB çalışanları, tüm alanlarda görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdi🟠FSB çalışanlarına Rusya için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve kişisel cesaretlerini takdir ediyorum'TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi mevcut'Putin, FSB'deki konuşmasında Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz transferi gerçekleştirilen TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi olduğunu vurguladı🗣Putin'in diğer önemli açıklamaları:🔴Rusya'nın hasımları, müzakere sürecinde elde edilen kazanımları ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor🔴Hiçbir şekilde sakinleşmiyorlar, diplomatik yollarla çözüme ulaşma çabasıyla yürütülen barış sürecini bozmak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar🔴Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus savunma sanayii çalışanlarının güvenlik seviyesinin artırılması için talimat verdim🔴Rusya'nın sınırlarını korumak için ek önlemler alınması yönünde talimat verdim
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin

Putin'den Moskova'da polisin hedef alındığı saldırıya ilişkin açıklama

16:39 24.02.2026 (güncellendi: 16:56 24.02.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FSB genel kurulunda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FSB genel kurulunda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Dün gece Moskova’nın Savelovskiy tren istasyonu önünde meydana gelen ve bir polis memuru ile saldırganın ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında Putin'den açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir saldırganın Moskova'daki Savelovskiy tren istasyonu önünde devriye görevi yapan trafik polislerine yaklaşarak üzerindeki bombayı patlatması sonucu gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi.

🗣Rusya Federal Güvenlik Servisi'ndeki (FSB) toplantıda konuşan Putin'in öne çıkan sözleri:

🟠Düşman, muharebe sahasında Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamadı, bireysel saldırılara ve terörizme başvurdu

🟠Bir kişiye patlayıcı cihaz verdiler ve sonra uzaktan patlattılar

🟠FSB çalışanları şu anda birleşik, uyumlu bir muharebe süreci yürüterek vatanı savunuyor

🟠Özel askeri harekat, FSB'nin tamamen odaklanmış ve konsantre olmasını gerektiriyor

🟠FSB, Rusya'nın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda önemli katkı sağlıyor

🟠2025 yılında FSB çalışanları, tüm alanlarda görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdi

🟠FSB çalışanlarına Rusya için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve kişisel cesaretlerini takdir ediyorum

'TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi mevcut'

Putin, FSB'deki konuşmasında Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz transferi gerçekleştirilen TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi olduğunu vurguladı

🗣Putin'in diğer önemli açıklamaları:

🔴Rusya'nın hasımları, müzakere sürecinde elde edilen kazanımları ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor

🔴Hiçbir şekilde sakinleşmiyorlar, diplomatik yollarla çözüme ulaşma çabasıyla yürütülen barış sürecini bozmak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar

🔴Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus savunma sanayii çalışanlarının güvenlik seviyesinin artırılması için talimat verdim

🔴Rusya'nın sınırlarını korumak için ek önlemler alınması yönünde talimat verdim
