Polyanskiy'den Batı’ya sert çıkış: Dibe çöktünüz, tüm dünyayı da aşağı çekmeye çalışıyorsunuz
Dmitriy Polyanskiy
AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin 'Rusya ile kaçınılmaz gördükleri savaşa hazırlanırken tüm dünyayı dibe çekmeye çalıştığını' belirterek, Ukrayna’da kalıcı barışın Batı için 'en kötü senaryo' olduğunu vurguladı.
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin, “Rusya ile kaçınılmaz olduğuna inandıkları savaşa hazırlanırken tüm dünyayı dibe çekmeye çalıştığını” söyledi.
Polyanskiy, AGİT Daimi Konseyi’nin genişletilmiş oturumunda yaptığı konuşmada, eski Polonya Cumhurbaşkanı Andjey Duda’nın BM Genel Kurulu’nun üst düzey segmentlerinden birinin kulislerinde sarf ettiği sözleri anımsattı:
Duda bir keresinde, Ukrayna’nın boğulan biri gibi, onu destekleyen herkesi dibe çekeceğini söylemişti. Bu sözler adeta kehanet oldu. Farkına varmadan siz zaten o dibin içindesiniz, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi de, Rusya ile kaçınılmaz sandığınız savaşa hazırlanırken, tüm dünyayı o dibe çekmeye çalışıyorsunuz.
'Batı, Rusya-ABD barış çabalarını engelliyor'
Bazı Batılı ülkelerin, Ukrayna’da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın tesisini “her ne pahasına olursa olsun” engellemeye çalıştığını belirten Rus diplomat, Rusya ile ABD arasında geçen yılın ağustos ayında Anchorage’ta varılan mutabakat ruhuyla yürütülen barış girişimlerini hatırlatarak şunları söyledi:
Günümüzde bazı Avrupalı politikacılar ve AB ile NATO liderleri, tarihsel manipülasyonların sonuçlarını unutarak, Avrupa halklarını hem tarihsel gerçeklerden uzak bir algıya hem de mantıklı düşünceden yoksun bir duruma sürüklemeye çalışıyor.
Polyanskiy, Batılı daimi temsilcilerin, Rus tarafının Hoffburg’da düzenlediği Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yuvarlak masa toplantısını görmezden geldiğini belirterek, şöyle devam etti:
Sonuçta, onlar hala Rusya'nın herhangi bir pozisyonunun veya bakış açısının, Ukrayna projesini itibarsızlaştıran her gerçeğin ‘Rus propagandası’ olduğu bir paradigmada yaşıyorlar. Ve bugün tek amacınız, geçen Ağustos ayında Anchorage'da varılan anlaşmanın ruhuna uygun olarak yürütülen Rusya ve ABD arasındaki barış çabalarını engellemektir.
'Rusya’yı izole etme planlarınız başarısız olacak'
Polyanskiy, Rusya’yı zayıflatma ve izole etme çabalarının Avrupa’nın küresel diplomasi sahnesindeki ağırlığını azalttığını vurguladı:
Rusya’yı ne kadar zayıflatma planı yaparsanız yapın, ülkemizi ne kadar izole etmeye, eşit ve bölünmez güvenlik hakkından mahrum bırakmaya çalışırsanız çalışın, başarılı olamayacaksınız. Napolyon ve Hitler gibi selefleriniz de başaramadı.
Rus diplomat, tarihsel deneyimlerden ders alınmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Görünen o ki tarih size hiçbir şey öğretmemiş. Bu yüzden kaderiniz, öfkeyle homurdanıp, Avrupa’nın bu yaklaşımlarla dünya diplomasisi, uluslararası kalkınma ve ilerlemenin kenarına nasıl itildiğini acizce izlemekten ibaret olacak. Anlaşılan, tam da bunu hedefliyorsunuz.