Polyanskiy'den Batı’ya sert çıkış: Dibe çöktünüz, tüm dünyayı da aşağı çekmeye çalışıyorsunuz

AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin 'Rusya ile kaçınılmaz gördükleri savaşa hazırlanırken tüm dünyayı dibe çekmeye çalıştığını'... 24.02.2026

Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin, “Rusya ile kaçınılmaz olduğuna inandıkları savaşa hazırlanırken tüm dünyayı dibe çekmeye çalıştığını” söyledi.Polyanskiy, AGİT Daimi Konseyi’nin genişletilmiş oturumunda yaptığı konuşmada, eski Polonya Cumhurbaşkanı Andjey Duda’nın BM Genel Kurulu’nun üst düzey segmentlerinden birinin kulislerinde sarf ettiği sözleri anımsattı:'Batı, Rusya-ABD barış çabalarını engelliyor'Bazı Batılı ülkelerin, Ukrayna’da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın tesisini “her ne pahasına olursa olsun” engellemeye çalıştığını belirten Rus diplomat, Rusya ile ABD arasında geçen yılın ağustos ayında Anchorage’ta varılan mutabakat ruhuyla yürütülen barış girişimlerini hatırlatarak şunları söyledi:Polyanskiy, Batılı daimi temsilcilerin, Rus tarafının Hoffburg’da düzenlediği Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yuvarlak masa toplantısını görmezden geldiğini belirterek, şöyle devam etti:'Rusya’yı izole etme planlarınız başarısız olacak'Polyanskiy, Rusya’yı zayıflatma ve izole etme çabalarının Avrupa’nın küresel diplomasi sahnesindeki ağırlığını azalttığını vurguladı:Rus diplomat, tarihsel deneyimlerden ders alınmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

