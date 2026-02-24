Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/peskov-putin-vietnam-disisleri-bakani-gorusmesinde-ikili-iliskiler-ele-alindi-1103777431.html
Peskov: Putin-Vietnam Dışişleri Bakanı görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı
Peskov: Putin-Vietnam Dışişleri Bakanı görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile görüşmesinin odağında derin tarihsel köklere... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T22:39+0300
2026-02-24T22:41+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
vietnam
rusya
gazze
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103777274_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_28a3eb09666e3d3aecf3c052b17208d3.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, 19 Şubat'ta Vietnam heyetinin de katılımıyla yapılan Gazze konulu ilk “Barış Konseyi” toplantısının, Kremlin’deki görüşmenin ana başlığı olmadığını vurgulayarak, “Bu, kesinlikle başlıca konu değil. Bugünkü konuğumuz, Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla burada” dedi.Vietnam’ın Rusya için Asya ve Güneydoğu Asya’da “çok önemli bir ortak” olduğunu belirten Peskov, “İki ülke arasında derin tarihsel köklere ve geleneklere sahip, çok boyutlu bir işbirliği bulunuyor. Bu işbirliğini tümüyle geliştirmeye kararlıyız. Tekrar seçilen Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri, özel temsilcisi aracılığıyla Devlet Başkanı Putin’e bir mesaj iletti” ifadelerini kullandı.Putin ile Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel elçisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Le Hoai Chung arasındaki görüşme Kremlin’de gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/peskov-rusya-ukrayna-muzakerelerinde-londra-ve-parisin-kieve-nukleer-silah-verme-planlarini-hesaba-1103758686.html
vietnam
rusya
gazze
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103777274_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_48b88381229cb24f8a5885e6bd86973e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, vietnam, rusya, gazze, moskova
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, vietnam, rusya, gazze, moskova

Peskov: Putin-Vietnam Dışişleri Bakanı görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı

22:39 24.02.2026 (güncellendi: 22:41 24.02.2026)
© Sputnik / Grigoriy SısoyevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Grigoriy Sısoyev
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile görüşmesinin odağında derin tarihsel köklere sahip Rusya-Vietnam işbirliğinin yer aldığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, 19 Şubat'ta Vietnam heyetinin de katılımıyla yapılan Gazze konulu ilk “Barış Konseyi” toplantısının, Kremlin’deki görüşmenin ana başlığı olmadığını vurgulayarak, “Bu, kesinlikle başlıca konu değil. Bugünkü konuğumuz, Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla burada” dedi.
Vietnam’ın Rusya için Asya ve Güneydoğu Asya’da “çok önemli bir ortak” olduğunu belirten Peskov, “İki ülke arasında derin tarihsel köklere ve geleneklere sahip, çok boyutlu bir işbirliği bulunuyor. Bu işbirliğini tümüyle geliştirmeye kararlıyız. Tekrar seçilen Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri, özel temsilcisi aracılığıyla Devlet Başkanı Putin’e bir mesaj iletti” ifadelerini kullandı.
Putin ile Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel elçisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Le Hoai Chung arasındaki görüşme Kremlin’de gerçekleşti.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacak
13:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала