Peskov: Putin-Vietnam Dışişleri Bakanı görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, 19 Şubat'ta Vietnam heyetinin de katılımıyla yapılan Gazze konulu ilk “Barış Konseyi” toplantısının, Kremlin’deki görüşmenin ana başlığı olmadığını vurgulayarak, “Bu, kesinlikle başlıca konu değil. Bugünkü konuğumuz, Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi sıfatıyla burada” dedi.Vietnam’ın Rusya için Asya ve Güneydoğu Asya’da “çok önemli bir ortak” olduğunu belirten Peskov, “İki ülke arasında derin tarihsel köklere ve geleneklere sahip, çok boyutlu bir işbirliği bulunuyor. Bu işbirliğini tümüyle geliştirmeye kararlıyız. Tekrar seçilen Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri, özel temsilcisi aracılığıyla Devlet Başkanı Putin’e bir mesaj iletti” ifadelerini kullandı.Putin ile Vietnam Komünist Partisi MK Genel Sekreteri’nin özel elçisi sıfatıyla Moskova’ya gelen Le Hoai Chung arasındaki görüşme Kremlin’de gerçekleşti.
22:39 24.02.2026 (güncellendi: 22:41 24.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Chung ile görüşmesinin odağında derin tarihsel köklere sahip Rusya-Vietnam işbirliğinin yer aldığını söyledi.
