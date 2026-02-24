https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/oyuncu-robert-carradine-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1103757562.html

Oyuncu Robert Carradine, 71 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Robert Carradine, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Robert Carradine 71 yaşında hayatını kaybetti. ‘Revenge of the Nerds’ ve ‘Lizzie McGuire’ yapımlarıyla tanınan Carradine uzun süredir bipolar bozuklukla mücadele ediyordu.

'Revenge of the Nerds', 'The Long Riders', 'Lizzie McGuire' yapımlarıyla tanınan ABD'li oyuncu Robert Carradine, 71 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesinin Deadline'a yaptıkları açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada Carradine'in yaklaşık 20 yıldır süren bipolar bozuklukla mücadelesine dikkat çekildi ve ruh sağlığına ilişkin önyargıların azaltılması çağrısı yapıldı.Robert Carradine kimdir?24 Mart 1954’te doğan Robert Carradine, ABD’li usta oyuncu John Carradine’in en küçük oğluydu. Kendisi gibi oyuncu olan David Carradine ve Keith Carradine’in kardeşi olan Robert Carradine, köklü bir Hollywood ailesinin üyesiydi.Sinemaya ilk adımını 1972 yapımı The Cowboys filmiyle atan Carradine, uzun yıllar süren kariyerinde bir çok sinema ve televizyon projelerinde yer aldı. En büyük çıkışını 1984 yapımı Revenge of the Nerds filminde canlandırdığı Lewis Skolnick karakteriyle yaptı. Film büyük gişe başarısı elde ederken, devam yapımlarına da imza atıldı. Carridane, sosyal dışlanmış bir öğrenci grubunun idealist liderini canlandırarak 1980'lerin kült komedi figürlerinden biri haline geldi.2000'li yıllarda ise Disney yapımı Lizzie McGuire dizisinde Sam McGuire karakteriyle genç kuşak tarafından tanındı. Dizide başrolü paylaşan Hilary Duff, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Carradine'i şu sözlerle andı:

