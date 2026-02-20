https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/greys-anatomynin-unlu-yildizi-eric-dane-53-yasinda-hayatini-kaybetti-1103651489.html
Grey's Anatomy'nin ünlü yıldızı Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Eric Dane, ALS teşhisi konulduktan sonra 53 yaşında hayatını kaybetti. 20.02.2026
yaşam
Grey's Anatomy, Last Ship ve Euphoria dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Eric Dane, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandığını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra, 53 yaşında hayatını kaybetti.Dane, popüler gençlik dizisi Euphoria'da aile reisi Cal Jacobs rolünde oynadı. Bundan önce ise belki de en çok Grey's Anatomy adlı tıp dramasında Dr. Mark Sloan veya 'Dr. McSteamy' rolüyle tanınıyordu.Kaliforniya doğumlu aktöre geçen yıl ALS teşhisi konuldu ve son birkaç ayını motor nöron hastalığının (MND) en yaygın türü olan ALS konusunda farkındalık yaratmakla geçirdi.Ailesinden yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, Eric Dane, ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından Perşembe öğleden sonra vefat etmiştir" denildi.Oyuncu ve model Rebecca Gayheart ile evliydi ve bu evlilikten iki çocuğu vardı.ALS nedir?ALS, diğer adıyla Lou Gehrig hastalığı, kasların ilerleyici felcine neden olan nadir görülen dejeneratif bir hastalıktır.Beyin ve omurilikteki kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyerek hastaların konuşma, yemek yeme, yürüme ve bağımsız nefes alma yeteneklerini yavaş yavaş kaybetmelerine neden olur.
