https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-geliyor-1103387106.html
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt piyasasında yeni artış gündemde. Benzin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam yapılması planlanıyor. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T10:44+0300
2026-02-10T10:44+0300
2026-02-10T10:44+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde artışın pompaya yansıması bekleniyor.Benzin ne kadar olacak? İl il beklentiZam gerçekleşirse İstanbul’da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara’da 57,94 liraya, İzmir’de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kamu-varliklarinda-yeni-muhasebe-duzenlemesi-amortisman-kurallari-degisti-1103384805.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıt piyasasında yeni artış gündemde. Benzin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam yapılması planlanıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde artışın pompaya yansıması bekleniyor.
Benzin ne kadar olacak? İl il beklenti
Zam gerçekleşirse İstanbul’da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara’da 57,94 liraya, İzmir’de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.