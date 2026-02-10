https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-geliyor-1103387106.html

Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam geliyor

Akaryakıt piyasasında yeni artış gündemde. Benzin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam yapılması planlanıyor. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T10:44+0300

2026-02-10T10:44+0300

2026-02-10T10:44+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde artışın pompaya yansıması bekleniyor.Benzin ne kadar olacak? İl il beklentiZam gerçekleşirse İstanbul’da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara’da 57,94 liraya, İzmir’de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

