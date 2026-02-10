Türkiye
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıt piyasasında yeni artış gündemde. Benzin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam yapılması planlanıyor. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde artışın pompaya yansıması bekleniyor.Benzin ne kadar olacak? İl il beklentiZam gerçekleşirse İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
Akaryakıt piyasasında yeni artış gündemde. Benzin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam yapılması planlanıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde artışın pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin ne kadar olacak? İl il beklenti

Zam gerçekleşirse İstanbul’da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara’da 57,94 liraya, İzmir’de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
Kamu varlıklarında yeni muhasebe düzenlemesi: Amortisman kuralları değişti
09:34
