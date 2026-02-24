ABD Savaş Bakanı: Bu yüzyılın ve gelecek yüzyılların en belirleyici savaş alanı, başımızın yüzlerce mil yukarısında
03:54 24.02.2026 (güncellendi: 03:55 24.02.2026)
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, uzayın geleceğin ana savaş alanı olduğunu belirterek ABD’nin yörüngede üstünlük hedeflediğini söyledi ve Altın Kubbe kapsamında uzaya silah yerleştirme planını yineledi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, uzayın gelecekte ana savaş alanı olacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda üstünlüğünü sağlamak istediğini söyledi.
Nesiller boyunca savaş karada, havada ve denizaltında yapıldı, ancak bugün nihai üstünlük noktası, bu yüzyılın ve gelecek yüzyılların en belirleyici savaş alanı, başımızın yüzlerce mil yukarısında. Hiç şüphe yok ki, uzay için verilen bu mücadele, bildiğimiz dünyanın geleceği için verilen bir mücadeledir. Ve uzay, bu gücün her zaman kanıtlanacağı nihai arenadır
Uzayda adil bir mücadeleye izin veremeyiz. Yörünge eşitliği veya yörünge denkliğiyle ilgilenmiyorum; biz yörünge ve Amerikan egemenliği istiyoruz ve talep ediyoruz, bu kadar basit
Ayrıca Hegseth, Altın Kubbe füze kalkanı projesi kapsamında uzaya silah yerleştirme planlarını bir kez daha teyit etti.
Hegseth, Colorado'daki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika için Altın Kubbe, uzay tabanlı silahlar ve sensörlerden oluşan devrim niteliğinde bir kalkan, dünyanın her köşesinden gelen her tehdidi görecek yeni nesil sensörler ve uydulardan oluşan tetikte bir takımyıldızı"