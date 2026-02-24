ABD Savaş Bakanı: Bu yüzyılın ve gelecek yüzyılların en belirleyici savaş alanı, başımızın yüzlerce mil yukarısında

Nesiller boyunca savaş karada, havada ve denizaltında yapıldı, ancak bugün nihai üstünlük noktası, bu yüzyılın ve gelecek yüzyılların en belirleyici savaş alanı, başımızın yüzlerce mil yukarısında. Hiç şüphe yok ki, uzay için verilen bu mücadele, bildiğimiz dünyanın geleceği için verilen bir mücadeledir. Ve uzay, bu gücün her zaman kanıtlanacağı nihai arenadır



Uzayda adil bir mücadeleye izin veremeyiz. Yörünge eşitliği veya yörünge denkliğiyle ilgilenmiyorum; biz yörünge ve Amerikan egemenliği istiyoruz ve talep ediyoruz, bu kadar basit