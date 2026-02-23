https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html

Soğuk dalga geliyor: Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, 'soğuk şubatlardan bir tanesi' yaşanacak

Soğuk dalga geliyor: Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, 'soğuk şubatlardan bir tanesi' yaşanacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’ye göre Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk dalga ile sıcaklıklar hızla düşecek; salı Trakya’da başlayacak yağışlar çarşamba yurt geneline yayılıp... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T10:01+0300

2026-02-23T10:01+0300

2026-02-23T10:01+0300

türki̇ye

hüseyin öztel

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

meteoroloji

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414535_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4d5d5ee27ecefe6de387e6714a95d0b2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık tahmin raporunda tüm Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk dalga ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Yeni haftada sıcaklıkların azalacağı, yer yer mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.MGM’nin değerlendirmelerine göre salı günü Trakya’da başlayacak yağışların, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyılar dışında neredeyse tüm Türkiye’de kar öngörülüyor.Tahminlere göre yağışlar cuma günü doğu kesimlere kayacak. Pazar gününden itibaren ise yağışın yerini daha çok kuru soğuk havaya bırakması bekleniyor.AKOM’dan uyarı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un haftalık hava tahminini paylaşarak çarşamba itibarıyla sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. AKOM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 10-13°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, Çarşamba günü itibari ile hızla azalarak 5°C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."AKOM’a göre, 1 Mart Pazar günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.Marmara’ya kar geliyor: '35-40 kentte kar yağabilir'Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, yeni sistemin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için kar ihtimaline dikkat çekti. Öztel’in açıklaması şöyle:"Türkiye’de şu anda sadece Doğu Karadeniz’de yağıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir, haftaya güeşli başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri şubat soğuğu, kış havası geri dönüyor. Perşembe günü kar yağışı Türkiye’nin yarısında etkili olacak. 35-40 kentte kar yağabilir. En kuvvetli olacağı yer; Doğu Anadolu ve Karadeniz. Perşembe günü Batı Karadeniz yükseklerinde görebiliriz. Perşembe günü İstanbul’da da sıcaklıklar düşecek. Son zamanlardaki soğuk şubatlardan bir tanesini geçireceğiz aslında bugünlerde. Soğuk bir hava geliyor Bursa'ya, Tekirdağ'a, İstanbul'a, bütün Marmara bölgesine ve Batı Karadeniz'e. Ancak bunlar kar şeklinde olabilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/soguk-ve-yagisli-sistem-geliyor-istanbulda-kar-yagacak-mi-ilce-ilce-siralandi-1103683698.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin öztel, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, meteoroloji, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı