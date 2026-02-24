https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/merkez-bankasi-ilk-kez-paylasti-hanehalki-beklenti-anketi-verileri-yayimlandi-enflasyon-beklentisi-1103757712.html

Merkez Bankası ilk kez paylaştı: Hanehalkı Beklenti Anketi verileri yayımlandı, enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası ilk kez paylaştı: Hanehalkı Beklenti Anketi verileri yayımlandı, enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre; vatandaşın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi değişim... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlanan şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.Hanehalkı enflasyon beklentisiBuna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi.Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.Şubat ayında katılımcıların gelecek 12 ay için tüketici enflasyonunu yüzde 48,8, konut fiyat artışını yüzde 35,4 olarak beklediği, dolar kurunda ise yüzde 19'luk artış öngördüğü aktarıldı. Döviz kuru beklentisinin enflasyonun altında kalmasının Türk lirasında reel değerlenme beklentisine işaret ettiği, konut fiyat artış beklentisinin enflasyonun altında kalmasının ise reel gerileme öngörüsünü yansıttığı belirtildi.Yatırım tercihleri ne oldu?Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi.Hanehalkı Beklenti Anketi nedir?HBA, hanehalkının enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları beklentilerini ve yatırım eğilimlerini daha kapsamlı analiz etmek amacıyla TCMB tarafından tasarlanarak TÜİK iş birliği ile uygulanmaya başlanmıştır.

