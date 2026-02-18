https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/louvre-muzesinde-10-milyon-euroluk-bilet-dolandiriciligi-sorusturma-baslatildi-1103609453.html

Louvre Müzesi'nde 10 milyon euroluk bilet dolandırıcılığı: Soruşturma başlatıldı

Louvre Müzesi'nde 10 milyon euroluk bilet dolandırıcılığı: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde '10 milyon euroluk bilet dolandırıcılığı' iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı. Müze yönetimi, şikayetlerin 2024'te... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T17:18+0300

2026-02-18T17:18+0300

2026-02-18T17:18+0300

dünya

fransa

paris

kim pham

louvre müzesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre'da yaklaşık 10 milyon euroluk bilet dolandırıcılığı iddiası Fransa'nın gündeminde. Paris savcılığı, aralarında iki tur rehberinin de bulunduğu 9 kişi hakkında soruşturma başlattı.10 milyon euroluk sahte biletİddialara göre bazı rehberler, aynı biletleri farklı turist grupları için tekrar tekrar kullanarak müzeye giriş sağladı. Bu süreçte bazı Louvre çalışanlarının da rehberlere yardım ettiği öne sürüldü. Savcılık, sistematik şekilde yürütüldüğü belirtilen bu yöntemin 10 yıl boyunca 10 milyon eurodan fazla zarara yol açtığını tahmin ediyor.Louvre yönetimi Aralık 2024’te şikayette bulunduğunu açıklarken, müzenin genel idarecisi Kim Pham, bu ölçekteki bir kurumda zaman zaman dolandırıcılık vakalarının 'istatistiksel olarak kaçınılmaz' olduğunu söyledi.Biletlerin yüzde 90'ı online satılıyorYılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırlayan Louvre’da biletlerin yüzde 90’ı online satılıyor. Pham, özellikle çalıntı kredi kartlarıyla yapılan alımlar ve sahte bilet satışlarının son yıllarda arttığını belirtti.Soruşturma sürerken müze, bireysel biletlerin en fazla iki, grup biletlerinin ise yalnızca bir kez okutulmasına izin veren yeni bir uygulamayı devreye aldı. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen iki çalışan da görevden uzaklaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/louvre-soygunu-sirasinda-hasar-goren-imparatorice-taci-ilk-kez-goruntulendi-1103311050.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, kim pham, louvre müzesi