Kuyumcuyu eşekle soymuştu: Hırsızın ifadesi ortaya çıktı

Öncesinde alkollü olduğum için tekrar alkol almak istedim ama tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Sonrasında etrafta adresini tam hatırlamadığım iş yeri önünde yol üzerinde forklift gördüm. Forkliftin kablolarının direksiyonun yanında açık olduğunu gördüm. Kabloları temas ettirerek forklifti çalıştırdım. Forklifti gezmek, alkol almak için başka tekel bayisine gitmek amacıyla çalıştırdım. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi ve kuyumcunun önüne gelerek kepenkleri forkliftle kaldırarak açtım. Sonrasında forkliftten inerek kuyumcunun içine girdim. Karanlık olması sebebiyle kuyumcuda ilk olarak vitrine yönelerek içinde bulunan cinsini ve miktarını bilmediğim altınları aldım. Altınlar vitrinin içerisinde gözükür vaziyetteydi. Altınları pantolonumun cebine koyup, yaya olarak olay yerinden uzaklaştım. Altınların bir kısmını olay yerinde düşürmüşüm, bunu bana sonrasında polisler söyledi. Yaya olarak İldem bölgesinde bulunan dereye indim, burada eşeğe bindim, bize ait ahıra gittim. Eşeği ahıra bağladım. Altınları ahırdaki samanlık bölümünde girişe göre sol tarafta bulunan kerpicin altına poşet içerisinde sakladım, sonra ikametime gittim. Sonrasında polisler beni yakaladı. Maddi ihtiyacımdan dolayı bu suçu işledim. Ben olay sonrası başkaca hiçbir yere altın saklamadım, sakladığım altınların yerini değiştirmedim. Aldığım altınların miktarını tam olarak hatırlamıyorum bir avuç içi kadar altındı, bir kısmı yüzük, bir kısmı kolye, 2 adet küpe olarak hatırlamaktayım.