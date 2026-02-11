Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kuyumcuyu-esekle-soymustu-hirsizin-ifadesi-ortaya-cikti-1103432490.html
Kuyumcuyu eşekle soymuştu: Hırsızın ifadesi ortaya çıktı
Kuyumcuyu eşekle soymuştu: Hırsızın ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de düz kontakla çalıştırdığı forkliftle bir kuyumcuyu soyan ve ardından eşekle kaçan şüpheli Mehmet Ç, olay anı ve sonrasında yaşananları ifadesinde... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T18:25+0300
2026-02-11T18:25+0300
türki̇ye
eşek
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
mücevher hırsızlığı
kuyumcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405353_0:7:638:366_1920x0_80_0_0_c3da4f1a11325f93ac84e5eb77d0ce74.jpg
9 Şubat 2026’da çaldığı forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak 150 gram altın çalan ve ardından eşekle kaçan Mehmet Ç, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. 'Kabloları temas ettirerek forklifti çalıştırdım'Mehmet Ç, güvenlik kamerası görüntülerinde forklift üzerindeki maskeli kişinin kendisi olduğunu kabul ederken ifadesinde şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kuyumcuyu-forkliftle-soydu-150-gram-altini-calip-esekle-kacti-1103405524.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405353_71:0:567:372_1920x0_80_0_0_bd80847f8eedaba824117465ef3bb424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eşek, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı, kuyumcu
eşek, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı, kuyumcu

Kuyumcuyu eşekle soymuştu: Hırsızın ifadesi ortaya çıktı

18:25 11.02.2026
© AAKayseri'de eşekle kuyumcu soygunu
Kayseri'de eşekle kuyumcu soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Abone ol
Kayseri’de düz kontakla çalıştırdığı forkliftle bir kuyumcuyu soyan ve ardından eşekle kaçan şüpheli Mehmet Ç, olay anı ve sonrasında yaşananları ifadesinde anlattı. Şüpheli, maddi sıkıntıları nedeniyle soygunu gerçekleştirdiğini itiraf etti.
9 Şubat 2026’da çaldığı forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak 150 gram altın çalan ve ardından eşekle kaçan Mehmet Ç, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

'Kabloları temas ettirerek forklifti çalıştırdım'

Mehmet Ç, güvenlik kamerası görüntülerinde forklift üzerindeki maskeli kişinin kendisi olduğunu kabul ederken ifadesinde şunları söyledi:
Öncesinde alkollü olduğum için tekrar alkol almak istedim ama tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Sonrasında etrafta adresini tam hatırlamadığım iş yeri önünde yol üzerinde forklift gördüm. Forkliftin kablolarının direksiyonun yanında açık olduğunu gördüm. Kabloları temas ettirerek forklifti çalıştırdım. Forklifti gezmek, alkol almak için başka tekel bayisine gitmek amacıyla çalıştırdım. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi ve kuyumcunun önüne gelerek kepenkleri forkliftle kaldırarak açtım. Sonrasında forkliftten inerek kuyumcunun içine girdim. Karanlık olması sebebiyle kuyumcuda ilk olarak vitrine yönelerek içinde bulunan cinsini ve miktarını bilmediğim altınları aldım. Altınlar vitrinin içerisinde gözükür vaziyetteydi. Altınları pantolonumun cebine koyup, yaya olarak olay yerinden uzaklaştım. Altınların bir kısmını olay yerinde düşürmüşüm, bunu bana sonrasında polisler söyledi. Yaya olarak İldem bölgesinde bulunan dereye indim, burada eşeğe bindim, bize ait ahıra gittim. Eşeği ahıra bağladım. Altınları ahırdaki samanlık bölümünde girişe göre sol tarafta bulunan kerpicin altına poşet içerisinde sakladım, sonra ikametime gittim. Sonrasında polisler beni yakaladı. Maddi ihtiyacımdan dolayı bu suçu işledim. Ben olay sonrası başkaca hiçbir yere altın saklamadım, sakladığım altınların yerini değiştirmedim. Aldığım altınların miktarını tam olarak hatırlamıyorum bir avuç içi kadar altındı, bir kısmı yüzük, bir kısmı kolye, 2 adet küpe olarak hatırlamaktayım.
Kayseri'de eşekle kuyumcu soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
TÜRKİYE
Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı
Dün, 22:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала