https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/kasimpasa-beraberliginin-ardindan-tedesco-milli-araya-kadar-hayatta-kalacagiz-1103741973.html

Kasımpaşa beraberliğinin ardından Tedesco: 'Milli araya kadar hayatta kalacağız'

Kasımpaşa beraberliğinin ardından Tedesco: 'Milli araya kadar hayatta kalacağız'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çalışmalarına rağmen... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T07:29+0300

2026-02-24T07:29+0300

2026-02-24T07:29+0300

spor

domenico tedesco

trendyol süper lig

kasımpaşa

ederson

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103742139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3911da6c3139e1c368e54d7e510f559.jpg

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, rakiplerinin orta açmasına daha az müsade etmeleri gerektiğini belirtti.Son dakikalarda yedikleri golde rakip kalecinin diyagonal bir pas attığını hatırlatan Tedesco, "Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Biz bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak tabi kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği bu. Problem ortayı yaptırmamız oldu." diye konuştu.İkinci yarıya başlarken kendilerini değişiklik yapmak zorunda hissettiklerini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:Takımda birçok sakat oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, "Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak. Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma. Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.Sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:İkinci yarı 3-5-2 formasyonuna döndüklerini ve futbolcuların bunu iyi karşıladığını aktaran Tedesco, "İki sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit stoper oynadı. Matteo 6 gibi hareket etti sahada bu beni biraz endişelendirdi çünkü rakibe boşluk verebilirdik. İkinci yarı sistemi değiştik hiç bir zaman çalışmamıştık 3'lü üzerinde ama oyuncuların bunu sahada iyi şekilde uyguladığını gördük. 3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu." şeklinde görüş belirtti.Problemin santrfordan kaynaklanmadığını aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahceye-kotu-haber-kasimpasa-macinda-iki-yildiz-isim-sakatlandi-1103738530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, trendyol süper lig, kasımpaşa, ederson, fenerbahçe