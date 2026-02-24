https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbulda-oldurulen-cinli-is-insaninin-zanlilarinin-kacis-goruntuleri-ortaya-cikti---1103763638.html

İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının zanlılarının kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Çinli iş insanının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, cinayetin ardından kaçan 5 zanlının havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cansız bedeni Arnavutköy'de toprağa gömülü olarak bulunmuştu. İş insanının ölümüyle ilgili soruşturmada cinayet sonrasında kaçan Çinli şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Pekin'e giden Çinliler için Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında öldürülen iş insanının kız arkadaşı da bulunuyor. Güvenlik kameraları tespit ettiSoruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun 19 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelip maktul Yong Wang ile buluştuğu anlar ile 21 Ocak'ta Pekin'e giden diğer 4 zanlının İstanbul Havalimanı'nda bulundukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, maktul Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanından karşıladıktan sonra araçla buradan uzaklaşmaları, cinayet olayı sonrasında da Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın ve Chadong Wang isimli 4 zanlının da havalimanında bulundukları anlar yer alıyor.Ne olmuştu?İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışma yapmıştı. Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirlemişti.Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, "Wang'ın Çin'den gelen kadın misafirini havalimanından birlikte alıp otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve sonra da haber alamadığını, bunun üzerine mesaj attığı kadının 'Wang beni taciz etti bıraktım, nerede olduğunu bilmiyorum' dediği" beyanında bulunmuştu.Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Wang'ın, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etmişti.Kripto cüzdanı ve telefonunun çalındığı belirlendiCinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşılmıştı. Maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştı.Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirlemişti. Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılmıştı. Öte yandan, Yong Wang'ın restoranda kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra dışarıya çıktığı ve Çinli 4 zanlı tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

