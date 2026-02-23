https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/istanbulda-vahset-kayip-cinli-is-insani-topraga-gomulu-bulundu-1103723980.html

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38), Arnavutköy’de bir tarlada elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T14:08+0300

2026-02-23T14:08+0300

2026-02-23T14:08+0300

türki̇ye

çin

cinayet

i̇stanbul

arnavutköy

interpol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724117_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf45af94b31b0de61b5940e17c9640ba.jpg

Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak’ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Başvurunun ardından polis ekipleri, Çinli iş insanının bulunması için çalışma başlattı.GPRS sinyalleri Arnavutköy’ü işaret ettiSabah'ın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında Wang’ın kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. İncelemelerde aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde bir tarlada görüldüğü tespit edildi.Tarlada kazma-kürek bulundu, ceset gömülü çıktıEkiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu haberine konu olan gelişme ortaya çıktı; Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu.El, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlıydıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.10 şüpheliye Interpol kararıOlayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çinli iş insanını gasbetmek isteyenlerin öldürdüğü tespit edilirken, 1’i kadın olmak üzere toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/istanbulda-yeni-donem-basladi-toplu-tasimaya-hiz-siniri-geldi--1103723075.html

türki̇ye

çin

i̇stanbul

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, cinayet, i̇stanbul, arnavutköy, interpol