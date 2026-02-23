https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/istanbulda-vahset-kayip-cinli-is-insani-topraga-gomulu-bulundu-1103723980.html
İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak’ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Başvurunun ardından polis ekipleri, Çinli iş insanının bulunması için çalışma başlattı.GPRS sinyalleri Arnavutköy’ü işaret ettiSabah'ın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında Wang’ın kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. İncelemelerde aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde bir tarlada görüldüğü tespit edildi.Tarlada kazma-kürek bulundu, ceset gömülü çıktıEkiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu haberine konu olan gelişme ortaya çıktı; Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu.El, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlıydıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.10 şüpheliye Interpol kararıOlayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çinli iş insanını gasbetmek isteyenlerin öldürdüğü tespit edilirken, 1’i kadın olmak üzere toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı bildirildi.
