İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul'a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Yağışların iç ve doğuda...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" dedi.Yarın bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısıÖzdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.Perşembe ve cuma: Yağış devam, bazı bölgelerde kuvvetliPerşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.İstanbul'a kar yağacak mı?Özdemirci, büyükşehirlerde beklenen hava durumunu da paylaştı:
15:54 24.02.2026 (güncellendi: 16:15 24.02.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Yağışların iç ve doğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirten Özdemirci, İstanbul’da perşembe karla karışık yağmur beklendiğini, Ankara’da ise hafif kar görülebileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.
Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" dedi.

Yarın bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı

Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.

Perşembe ve cuma: Yağış devam, bazı bölgelerde kuvvetli

Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Özdemirci, büyükşehirlerde beklenen hava durumunu da paylaştı:
İstanbul: Yarın çok bulutlu ve yağmurlu hava bekleniyor. Perşembe karla karışık yağmur beklendiği, sıcaklıkların da düşeceği ifade edildi.
Ankara: Yarın karla karışık yağmur görülecek. Perşembe günü sıcaklık biraz daha düşecek ve hafif kar yağışı bekleniyor.
İzmir: Yarın yağışlı, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu hava öngörülüyor.
