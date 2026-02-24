https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-kis-geri-donuyor-persembe-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1103765594.html

İstanbul’a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Yağışların iç ve doğuda... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T15:54+0300

2026-02-24T15:54+0300

2026-02-24T16:15+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

perşembe

i̇stanbul

doğu anadolu

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102413521_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59bb0006bb7bd7b0ce9f224c2b003a29.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" dedi.Yarın bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısıÖzdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.Perşembe ve cuma: Yağış devam, bazı bölgelerde kuvvetliPerşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.İstanbul'a kar yağacak mı?Özdemirci, büyükşehirlerde beklenen hava durumunu da paylaştı:

türki̇ye

perşembe

i̇stanbul

doğu anadolu

2026

