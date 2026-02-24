https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-kis-geri-donuyor-persembe-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1103765594.html
İstanbul’a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi
İstanbul’a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Yağışların iç ve doğuda... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T15:54+0300
2026-02-24T15:54+0300
2026-02-24T16:15+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
perşembe
i̇stanbul
doğu anadolu
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102413521_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59bb0006bb7bd7b0ce9f224c2b003a29.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" dedi.Yarın bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısıÖzdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.Perşembe ve cuma: Yağış devam, bazı bölgelerde kuvvetliPerşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.İstanbul'a kar yağacak mı?Özdemirci, büyükşehirlerde beklenen hava durumunu da paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html
türki̇ye
perşembe
i̇stanbul
doğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102413521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55bcac27e337cfad8b378df40e7bd2dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, perşembe, i̇stanbul, doğu anadolu, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, perşembe, i̇stanbul, doğu anadolu, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
İstanbul’a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi
15:54 24.02.2026 (güncellendi: 16:15 24.02.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Yağışların iç ve doğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirten Özdemirci, İstanbul’da perşembe karla karışık yağmur beklendiğini, Ankara’da ise hafif kar görülebileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.
Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" dedi.
Yarın bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı
Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.
Perşembe ve cuma: Yağış devam, bazı bölgelerde kuvvetli
Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Özdemirci, büyükşehirlerde beklenen hava durumunu da paylaştı:
İstanbul:
Yarın çok bulutlu ve yağmurlu hava bekleniyor. Perşembe karla karışık yağmur
beklendiği, sıcaklıkların da düşeceği ifade edildi.
Ankara:
Yarın karla karışık yağmur görülecek. Perşembe günü sıcaklık biraz daha düşecek ve hafif kar yağışı bekleniyor.
İzmir:
Yarın yağışlı, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu hava öngörülüyor.