https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdnin-orta-dogudaki-askeri-yiginagi-2003-irak-savasindan-bu-yana-en-buyuk-seviyede-1103775224.html
‘ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağı 2003 Irak savaşı’ndan bu yana en büyük seviyede’
‘ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağı 2003 Irak savaşı’ndan bu yana en büyük seviyede’
Sputnik Türkiye
İki uçak gemisi, onlarca savaş gemisi, on binlerce asker ve bölge geneline yayılan hava üsleri… Uzmanlar, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınak ve... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T20:18+0300
2026-02-24T20:18+0300
2026-02-24T20:19+0300
dünya
abd
i̇ran
irak
körfez ülkeleri
ortadoğu
irak savaşı
suudi arabistan
katar
askeri yığınak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103612943_0:64:2048:1216_1920x0_80_0_0_8bc0a62f1c2f39ce1c60a331879d58df.jpg
Uzmanlara göre, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri gücünü artırma hamlesi, 2003 Irak Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük yığınak olarak dikkat çekiyor ve bölgedeki olası senaryolar hakkında soru işaretleri doğuruyor.Mısır’dan ulaştırma ekonomisi ve fizibilite uzmanı danışman Ahmed Eş-Şami, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin son yıllarda Orta Doğu’da deniz ve hava kuvvetleri ağırlıklı olarak “çok kapsamlı ve benzeri görülmemiş” bir askeri yığınak oluşturduğunu belirtti.Eş-Şami, ABD güçlerinin bölgede şu an iki uçak gemisi, yaklaşık 16 refakat gemisi ve toplamda 40 bin civarında askeri içerdiğini, sadece Ürdün’deki hava üssünde 66 savaş uçağı bulunduğunu, Suudi Arabistan, Katar ve Körfez ülkelerinde de takviye konuşlandırmalar yapıldığını belirtti. Uzman, “Hava ve deniz unsurlarının yoğunluğu bakımından tablo, 2003 Irak savaşını andırıyor” dedi.‘ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliği İran’a baskı amacı taşıyan bir caydırma kampanyası’Suudi askeri ve stratejik uzman, tuğgeneral Abdullah eş-Şaya ise ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliğinin, İran’a siyasi, askeri ve medya baskısı uygulamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir “caydırma kampanyası” çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.Eş-Şaya, Sputnik’e açıklamasında, “Bölgenin uzun yıllardır görmediği ölçek ve yoğunlukta bir seferberlik söz konusu. Washington, herhangi bir tırmanma halinde ağır bir darbe vurma kapasitesine sahip olduğunu ve askeri seçeneklerinin sadece sözden ibaret olmadığını göstermek istiyor” diye konuştu.Askeri uzmana göre açıklanan kuvvet büyüklüğü, uçak gemilerinin ve refakat gruplarının sürekli konuşlanmasını, onlarca savaş uçağını ve muhtemel gizli operasyonları içeriyor. Eş-Şaya, özellikle vurucu denizaltılar ve keşif uçaklarıyla yürütülen, resmi olarak ilan edilmeyen misyonlara dikkat çekti.Eş-Şaya, bu askeri yığınağın ekonomik maliyetinin de son derece yüksek olduğunun altını çizerek, “ABD’nin resmi tahminleri bile sadece birkaç ay için milyarlarca dolardan söz ediyor. Günlük operasyonlar, sortiler, bakım, mühimmat ve lojistik de hesaba katıldığında gerçek maliyetin bunun çok daha üzerinde olduğu görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/beyaz-saray-trumpin-iran-tercihi-diplomasi-ama-gerektiginde-olumcul-guc-kullanmaya-hazir-1103769609.html
i̇ran
irak
körfez ülkeleri
suudi arabistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103612943_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_5577e85a2c4d3fbf800925764b554d3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, irak, körfez ülkeleri, ortadoğu, irak savaşı, suudi arabistan, katar, askeri yığınak
abd, i̇ran, irak, körfez ülkeleri, ortadoğu, irak savaşı, suudi arabistan, katar, askeri yığınak
‘ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağı 2003 Irak savaşı’ndan bu yana en büyük seviyede’
20:18 24.02.2026 (güncellendi: 20:19 24.02.2026)
İki uçak gemisi, onlarca savaş gemisi, on binlerce asker ve bölge geneline yayılan hava üsleri… Uzmanlar, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınak ve harcamalarının “Irak 2003’ü hatırlatan”, maliyeti milyarlarca doları bulan, benzeri görülmemiş bir güç gösterisi olduğu görüşünde.
Uzmanlara göre, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri gücünü artırma hamlesi, 2003 Irak Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük yığınak olarak dikkat çekiyor ve bölgedeki olası senaryolar hakkında soru işaretleri doğuruyor.
Mısır’dan ulaştırma ekonomisi ve fizibilite uzmanı danışman Ahmed Eş-Şami, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin son yıllarda Orta Doğu’da deniz ve hava kuvvetleri ağırlıklı olarak “çok kapsamlı ve benzeri görülmemiş” bir askeri yığınak oluşturduğunu belirtti.
Eş-Şami, ABD güçlerinin bölgede şu an iki uçak gemisi, yaklaşık 16 refakat gemisi ve toplamda 40 bin civarında askeri içerdiğini, sadece Ürdün’deki hava üssünde 66 savaş uçağı bulunduğunu, Suudi Arabistan, Katar ve Körfez ülkelerinde de takviye konuşlandırmalar yapıldığını belirtti. Uzman, “Hava ve deniz unsurlarının yoğunluğu bakımından tablo, 2003 Irak savaşını andırıyor” dedi.
‘ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliği İran’a baskı amacı taşıyan bir caydırma kampanyası’
Suudi askeri ve stratejik uzman, tuğgeneral Abdullah eş-Şaya ise ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliğinin, İran’a siyasi, askeri ve medya baskısı uygulamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir “caydırma kampanyası” çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Eş-Şaya, Sputnik’e açıklamasında, “Bölgenin uzun yıllardır görmediği ölçek ve yoğunlukta bir seferberlik söz konusu. Washington, herhangi bir tırmanma halinde ağır bir darbe vurma kapasitesine sahip olduğunu ve askeri seçeneklerinin sadece sözden ibaret olmadığını göstermek istiyor” diye konuştu.
Askeri uzmana göre açıklanan kuvvet büyüklüğü, uçak gemilerinin ve refakat gruplarının sürekli konuşlanmasını, onlarca savaş uçağını ve muhtemel gizli operasyonları içeriyor. Eş-Şaya, özellikle vurucu denizaltılar ve keşif uçaklarıyla yürütülen, resmi olarak ilan edilmeyen misyonlara dikkat çekti.
Eş-Şaya, bu askeri yığınağın ekonomik maliyetinin de son derece yüksek olduğunun altını çizerek, “ABD’nin resmi tahminleri bile sadece birkaç ay için milyarlarca dolardan söz ediyor. Günlük operasyonlar, sortiler, bakım, mühimmat ve lojistik de hesaba katıldığında gerçek maliyetin bunun çok daha üzerinde olduğu görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.