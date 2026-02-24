İslam Memiş: 'Altının gözü ABD’de gümüşün Çin’de'
© AAİslam Memiş
© AA
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında altının ve gümüşün seyrini değerlendirdi.
"Altının gözü ABD’de gümüşün Çin’de" başlıklı köşe yazısında piyasalar uzmanı İslam Memiş şunları kaydetti:
"KÜRESEL piyasaların gözü kulağı geçen hafta ABD-İran görüşmelerindeydi. İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştık” açıklaması gelirken ABD’li yetkililer ise “İran ile ilerleme sağlandı, görüş ayrılıkları hakkında iki hafta içinde dönüş yapılacak” bilgisini paylaştı. Salı günü piyasalarda ‘anlaşma iyimserliği’ ile altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Ons altın 4.850 dolara, ons gümüş 72 dolara gerilemişti. Ancak ortada ne anlaşma ne de iyimserlik vardı. Sadece MANİPÜLASYON FİYATLAMASI söz konusuydu. Ons altın haftayı 5.104 dolar, ons gümüş de 84.55 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 5.176 dolar, ons gümüş 87.84 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa demek ki, ‘anlaşma’ hikâyesine inanmadı!"
"Diğer yandan geçen hafta kapalı olan Çin piyasaları bu hafta açılıyor. Çin’de tüm gerilim ve belirsizliklerin fiyatlaması bu hafta yapılacak. Ondan sebep gümüş, bu hafta altına kıyasla daha fazla prim yaptı. Altın/gümüş rasyosu, tekrar 60 seviyesinin altına sarktı. Yani, bu durum yüksekten gümüş maliyeti yapmış olan yatırımcıların karşısında yeni bir fırsat olabilir."
"2026 yılı için belirlemiş olduğum bir strateji vardı; - Yılın ilk yarısına kadar (haziran) emtia fiyatlarında yükseliş, ikinci yarısından sonra emtia fiyatlarında düşüş; borsa ve BTC’de yükseliş olur demiştim. Yani, 2026 şampiyonum altın ve gümüş değil, borsa ve BTC. - Ev ya da araç alacaklar, nakite ihtiyacı olacaklar ons altında 6.000 dolar, ons gümüşte 90 dolar seviyelerini yakından takip etmeli. Çünkü buradan büyük bir dönüş olabilir ve fırsat vermeyebilir. Bu yılın altın vuruşu da o sırada yapılır diye tahmin ediyorum."
"Sonuç: - 2026 yılı manipülasyon yılı. - Yıl sonuna kadar her ay sert dalgalanmalara hazır olun! - Piyasalarda istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar! - Enflasyonu tekrar patlatacaklar! - Sonra dijital paraya geçiş..."