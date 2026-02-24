İslam Memiş: 'Altının gözü ABD’de gümüşün Çin’de'

"2026 yılı için belirlemiş olduğum bir strateji vardı; - Yılın ilk yarısına kadar (haziran) emtia fiyatlarında yükseliş, ikinci yarısından sonra emtia fiyatlarında düşüş; borsa ve BTC’de yükseliş olur demiştim. Yani, 2026 şampiyonum altın ve gümüş değil, borsa ve BTC. - Ev ya da araç alacaklar, nakite ihtiyacı olacaklar ons altında 6.000 dolar, ons gümüşte 90 dolar seviyelerini yakından takip etmeli. Çünkü buradan büyük bir dönüş olabilir ve fırsat vermeyebilir. Bu yılın altın vuruşu da o sırada yapılır diye tahmin ediyorum."