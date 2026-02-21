https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/karar-resmi-gazetede-yayimlandi-3-elektronik-para-kurulusunun-faaliyetleri-iptal-edildi-1103685554.html

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 elektronik para kuruluşunun faaliyetleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin izinleri iptal edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni ise aynı kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının a) ve ç) bendi yani faaliyet izninin alınmasından itibaren bu yetkinin kullanılmasına bir yıl içinde başlanmaması ve ödeme kuruluşunun bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izni aynı kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının ç) ve e) bendi yani Ödeme kuruluşunun bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi ve Banka tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması nedeniyle iptal edildi.Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 26. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi yani Ödeme kuruluşunun bu yetkiden açıkça feragat ettiğini veya faaliyetlerini durdurduğunu Bankaya bildirmesi nedeniyle iptal edildi.

