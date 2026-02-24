Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hatayda-alti-katli-bina-coktu--anne-ve-kizi-son-anda-kurtuldu-1103751524.html
Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu
Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Hatay'da 6 katlı hasarlı bina çöktü. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğu toz bulutundan son anda kaçmayı başardı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T11:36+0300
2026-02-24T11:36+0300
türki̇ye
hatay
6 şubat kahramanmaraş depremi
yıkım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd823cfed59fffdeabfb87796ee8d080.jpg
Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam bir anda çöktü. Kaldırımda yürüyen bir anne ve çocuğu binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan son anda kaçtı. Akşam saatlerinde bir anda çöktü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/uydu-radar-analiziyle-ortaya-cikti-deprem-potansiyeli-yuksek-yeni-sismik-gerilim-bolgesi-tespit-1103730442.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103751218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f37367b83bbea38b52350a677eb8e91b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yıkım
hatay, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yıkım

Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu

11:36 24.02.2026
© Ali Kemal ZerenliHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Hatay'da 6 katlı hasarlı bina çöktü. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğu toz bulutundan son anda kaçmayı başardı.
Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam bir anda çöktü. Kaldırımda yürüyen bir anne ve çocuğu binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan son anda kaçtı.
© Ali Kemal ZerenliHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
Hatay
© Ali Kemal Zerenli

Akşam saatlerinde bir anda çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.
Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.
Uydu verilerinden deprem potansiyeli yüksek yeni sismik gerilim bölgesi tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
TÜRKİYE
Uydu radar analiziyle ortaya çıktı: Deprem potansiyeli yüksek yeni sismik gerilim bölgesi tespit edildi
Dün, 17:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала