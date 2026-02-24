https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hatayda-alti-katli-bina-coktu--anne-ve-kizi-son-anda-kurtuldu-1103751524.html

Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu

Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

Hatay'da 6 katlı hasarlı bina çöktü. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğu toz bulutundan son anda kaçmayı başardı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T11:36+0300

2026-02-24T11:36+0300

2026-02-24T11:36+0300

türki̇ye

hatay

6 şubat kahramanmaraş depremi

yıkım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd823cfed59fffdeabfb87796ee8d080.jpg

Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam bir anda çöktü. Kaldırımda yürüyen bir anne ve çocuğu binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan son anda kaçtı. Akşam saatlerinde bir anda çöktü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/uydu-radar-analiziyle-ortaya-cikti-deprem-potansiyeli-yuksek-yeni-sismik-gerilim-bolgesi-tespit-1103730442.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yıkım