Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu
Hatay'da altı katlı bina çöktü : Anne ve kızı son anda kurtuldu
24.02.2026
Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam bir anda çöktü. Kaldırımda yürüyen bir anne ve çocuğu binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan son anda kaçtı. Akşam saatlerinde bir anda çöktü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.
Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam bir anda çöktü. Kaldırımda yürüyen bir anne ve çocuğu binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan son anda kaçtı.
Akşam saatlerinde bir anda çöktü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.
Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.