Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/en-aci-veda-is-insani-halit-yukay-gozyaslariyla-ugurlandi-kivanc-tatlitug-ailesini-teselli-etmeye-1099162732.html
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılabilen iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T15:33+0300
2025-09-06T15:33+0300
yaşam
halit yukay
kıvanç tatlıtuğ
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162045_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_72693faec60d02553935195718a3dd21.jpg
Bozcaada'ya gitmek için çıktığı yolculukta teknesi parçalanmış olarak bulunan ve uzun aramalar sonrasında cenazesi 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay bugün sevenlerine veda etti. Cenaze törenine Yukay'ın ailesi ve dostları katıldı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/marmara-adasi-aciklarinda-teknesi-batan-is-insanini-arama-calismalarinda-bir-ceset-bulundu-1098790745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56a8d9ed010d63c87f24ca7e86839981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
halit yukay , kıvanç tatlıtuğ, cenaze töreni
halit yukay , kıvanç tatlıtuğ, cenaze töreni

En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı

15:33 06.09.2025
© Beyza CömertHalit Yukay cenaze
Halit Yukay cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
© Beyza Cömert
Abone ol
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılabilen iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Yukay'ın ailesi güçlükle ayakta dururken en büyük desteği ise Kıvanç Tatlıtuğ verdi.
Bozcaada'ya gitmek için çıktığı yolculukta teknesi parçalanmış olarak bulunan ve uzun aramalar sonrasında cenazesi 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay bugün sevenlerine veda etti. Cenaze törenine Yukay'ın ailesi ve dostları katıldı.
© Beyza CömertHalit Yukay cenaze
Halit Yukay cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
Halit Yukay cenaze
© Beyza Cömert
Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
© Beyza CömertHalit Yukay cenaze
Halit Yukay cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
Halit Yukay cenaze
© Beyza Cömert
Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
halit yukay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
TÜRKİYE
4 Ağustos'tan bu yana kayıptı, 68 metre derinlikte bir ceset tespit edildi: Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu mu?
23 Ağustos, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала