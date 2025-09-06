https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/en-aci-veda-is-insani-halit-yukay-gozyaslariyla-ugurlandi-kivanc-tatlitug-ailesini-teselli-etmeye-1099162732.html
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılabilen iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T15:33+0300
2025-09-06T15:33+0300
2025-09-06T15:33+0300
yaşam
halit yukay
kıvanç tatlıtuğ
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162045_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_72693faec60d02553935195718a3dd21.jpg
Bozcaada'ya gitmek için çıktığı yolculukta teknesi parçalanmış olarak bulunan ve uzun aramalar sonrasında cenazesi 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay bugün sevenlerine veda etti. Cenaze törenine Yukay'ın ailesi ve dostları katıldı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/marmara-adasi-aciklarinda-teknesi-batan-is-insanini-arama-calismalarinda-bir-ceset-bulundu-1098790745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56a8d9ed010d63c87f24ca7e86839981.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halit yukay , kıvanç tatlıtuğ, cenaze töreni
halit yukay , kıvanç tatlıtuğ, cenaze töreni
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılabilen iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Yukay'ın ailesi güçlükle ayakta dururken en büyük desteği ise Kıvanç Tatlıtuğ verdi.
Bozcaada'ya gitmek için çıktığı yolculukta teknesi parçalanmış olarak bulunan ve uzun aramalar sonrasında cenazesi 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay bugün sevenlerine veda etti. Cenaze törenine Yukay'ın ailesi ve dostları katıldı.
Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.