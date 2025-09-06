https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/en-aci-veda-is-insani-halit-yukay-gozyaslariyla-ugurlandi-kivanc-tatlitug-ailesini-teselli-etmeye-1099162732.html

En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılabilen iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Bozcaada'ya gitmek için çıktığı yolculukta teknesi parçalanmış olarak bulunan ve uzun aramalar sonrasında cenazesi 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay bugün sevenlerine veda etti. Cenaze törenine Yukay'ın ailesi ve dostları katıldı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

