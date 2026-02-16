https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/chpli-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-kesin-ihrac-talebi--1103543043.html
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:50 16.02.2026 (güncellendi: 16:07 16.02.2026)
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.