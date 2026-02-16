Türkiye
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
15:50 16.02.2026 (güncellendi: 16:07 16.02.2026)
Hasbi Dede
Hasbi Dede - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Hasbi Dede - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
TÜRKİYE
Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı
12 Şubat, 12:37
