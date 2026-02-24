https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/galatasaraydan-osimhen-aciklamasi-para-sorunu-yok-odeme-konusunda-avrupadan-ondeyiz-1103761350.html
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Para sorunu yok, ödeme konusunda Avrupa'dan öndeyiz'
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Para sorunu yok, ödeme konusunda Avrupa'dan öndeyiz'
Osimhen'in iki aylık ücretinin ödenmediği ve sakatlığını gerekçe göstererek kadroda yer almadığı iddiaları üzerine Galatasaray'dan açıklama geldi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçta yıldız golcü Victor Osimhen maçın kadrosunda yer almadı. Osimhen için para iddiasıNijeryalı futbolcunun dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği iddia edildi.Sabah gazetesi: Ödemede aksaklık yokSabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu iddiaları yalanladı.Kavukçu ödemeler ve primlerde aksaklık olmadığını dile getirdi.Kavukçu şu ifadeleri kullandı:'Amaçları nifak'
Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçta yıldız golcü Victor Osimhen maçın kadrosunda yer almadı.
Osimhen için para iddiası
Nijeryalı futbolcunun dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği iddia edildi.
Sabah gazetesi: Ödemede aksaklık yok
Sabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu iddiaları yalanladı.Kavukçu ödemeler ve primlerde aksaklık olmadığını dile getirdi.
Kavukçu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz."
"Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"