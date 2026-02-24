Galatasaray Juventus deplasmanında: Tur hesapları, eksikler ve kart sınırındaki oyuncular

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/galatasaray-juventus-deplasmaninda-tur-hesaplari-eksikler-ve-muhtemel-11ler-1103746383.html

Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Tur için hangi skor yeterli? Eksikler, kart sınırındaki oyuncular

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçında Juventus’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Juventus deplasmanında tarih yazmak istiyor.25 Şubat Çarşamba günü Allianz Stadı’ndaki mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.Galatasaray’a hangi skor tur getiriyor?Galatasaray, ilk maçta Juventus’u 5-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekip;Galatasaray’da eksik oyuncular kimler?Galatasaray’da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner UEFA kadrosunda yer almadığı için Juventus karşısında forma giyemeyecek.Galatasaray’da kart sınırında kimler var?Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde turun ilk maçında oynayamayacak.Mario Lemina Juventus’a KarşıMario Lemina, eski takımı Juventus’a karşı forma giyebilir. Gabonlu orta saha oyuncusu, Juventus’ta 42 maçta 3 gol kaydetmişti.Galatasaray 12 yıl sonra son 16 için sahadaGalatasaray, tur atlaması halinde 12 sezon sonra yeniden son 16’ya kalacak. Sarı-kırmızılı ekip 2013-2014 sezonunda Juventus’u 1-0 yenerek gruptan çıkmıştı.Sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.Juventus’un Form DurumuJuventus, son 5 resmi maçında galibiyet alamadı. Torino ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

