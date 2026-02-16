https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/11-ilde-feto-sorusturmasi-52-vergi-mufettisi-tutuklandi-1103548988.html

11 ilde FETÖ soruşturması: 52 vergi müfettişi tutuklandı

11 ilde FETÖ soruşturması: 52 vergi müfettişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 vergi müfettişinden 52’si tutuklandı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T20:51+0300

2026-02-16T20:51+0300

2026-02-16T20:51+0300

türki̇ye

türkiye

fetö

vergi

vergi kaçırma

vergi borcu

vergi dolandırıcılığı

vergi cezası

vergi yüzsüzleri

vergi başmüfettişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve bir kısmı daha önce ihraç edilmiş olan toplam 94 vergi müfettişine yönelik, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 52 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.Soruşturmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/gib-duyurdu-deprem-bolgesinde-gecici-vergi-beyannamesi-suresi-uzatildi-1103545626.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fetö, vergi, vergi kaçırma, vergi borcu, vergi dolandırıcılığı, vergi cezası, vergi yüzsüzleri, vergi başmüfettişi, vergi müfettişi