11 ilde FETÖ soruşturması: 52 vergi müfettişi tutuklandı
11 ilde FETÖ soruşturması: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 vergi müfettişinden 52'si tutuklandı. 16.02.2026
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve bir kısmı daha önce ihraç edilmiş olan toplam 94 vergi müfettişine yönelik, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 52 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.Soruşturmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduklarının tespit edildiği belirtildi.
