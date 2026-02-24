Türkiye
Erdoğan: Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür
Erdoğan: Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dostları kadar hasımlarının da çok iyi gördüğü üzere bugün hiç olmadığı kadar güçlü, uyanık, muktedir ve inisiyatif, irade sahibi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar' programında bir konuşma gerçekleştirdi.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dostları kadar hasımlarının da çok iyi gördüğü üzere bugün hiç olmadığı kadar güçlü, uyanık, muktedir ve inisiyatif, irade sahibi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar' programında bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz"
Her oyunu bozacak, komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz"
"86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz"
"(Terörsüz Türkiye) Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz"
"Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir"
"Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor"
"Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz"
"Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır"
"Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız"
