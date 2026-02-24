Türkiye
Erdoğan: Artık kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var
15:28 24.02.2026 (güncellendi: 15:37 24.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor:

Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.

Milli yazılımlar

Bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenilir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez

