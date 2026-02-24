https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/erdogan-artik-kendi-yazilimini-ureten-ve-urettiklerini-tum-dunyaya-ihrac-eden-bir-turkiye-var-1103763905.html
Erdoğan: Artık kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var
Erdoğan: Artık kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor:Milli yazılımlar
15:28 24.02.2026 (güncellendi: 15:37 24.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor:
Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.
Bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenilir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez