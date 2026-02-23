https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/cumhurbaskani-erdogan-kabinemizde-kucuk-capli-bir-revizyon-yaptik-1103733493.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Kabine değişikliği hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızda devir teslim törenleri yapıldı ve arkadaşlarımız yeni görevlerine başladılar. Akın Gürlek kardeşimiz Adalet Bakanlığı görevini devraldı. Mustafa Çiftçi kardeşimiz ise İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek. Her iki kardeşime de yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyor; görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Okullarda) Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor'' dedi.Üniversiteler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır. Tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir'' şeklinde konuştu.'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''NATO'nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast tatbikatı, TSK'nın ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi'' açıklamasında bulundu.

