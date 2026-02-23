https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/epstein-sorusturmasi-ingilterenin-abd-buyukelcisi-mandelson-gozaltina-alindi-1103738048.html

Epstein soruşturması: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Mandelson gözaltına alındı

Epstein soruşturması: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Mandelson gözaltına alındı

23.02.2026

İngiltere’de eski bakanlardan Peter Mandelson, kamu görevinde suistimal iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Londra’daki evinde polis tarafından gözaltına alındı.Dedektiflerin Mandelson’ın Regent’s Park’taki adresine saat 16.15 sıralarında iki sivil araçla geldiği, yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra eski bakanın polis eşliğinde evden çıkarılarak araca bindirildiği aktarıldı.Soruşturma, Jeffrey Epstein'la bağlantılı belgelerin ikinci bölümünün açıklanmasının ardından başlatıldı. Belgelerde Mandelson’ın, kabine üyesi olduğu dönemde Epstein'la uygunsuz içerikli mesajlar paylaştığı ve piyasa açısından hassas bilgiler ilettiği iddiaları yer almıştı. Mandelson ise herhangi bir yasa ihlali yapmadığını ve kişisel çıkar sağlamadığını savunarak Epstein'la olan dostluğundan pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.

