Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum 'El Mencho' operasyonunda Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti
01:09 24.02.2026 (güncellendi: 01:13 24.02.2026)
Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile birlikte Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho’nun yakalanmasına ilişkin detayları açıkladı.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında operasyonun detaylarına değinen Trejo, El Mencho’nun askerleri fark edince adamlarının ateş açtığını belirterek, şunları kaydetti:
El Mencho, askerlerin ilerlemesini durdurmak için kulübeler bölgesinde bir grup bıraktı, askerler ise saldırıya karşılık verdi. Organize suçların gerçekleştirdiği saldırı çok şiddetliydi. Uyuşturucu çetelerinin 7 uzun menzilli silahı, 2 roketatarı ve 8 aracı vardı. El Mencho ve yakınları bir ormanlık alana kaçtı ve burada bir helikoptere saldırdılar, helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. Daha sonra El Mencho ve suç ortakları, çatışmalarda aldıkları yaralar nedeniyle hava yoluyla Meksiko Şehri’ne taşınırken yaşamlarını yitirdi.
Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuşmasında operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından yürütüldüğünü ancak Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti.
Kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sheinbaum şunları söyledi:
ABD güçlerinin herhangi bir katılımı yok, operasyonun tamamı Ulusal Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Daha fazla huzur var, hükümet var, silahlı kuvvetler var, barış var ve güvenlik var.