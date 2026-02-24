https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/el-menchoya-yapilan-operasyonda-devlet-baskani-sheinbaum-washington-ile-bilgi-alisverisi-1103740311.html

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum 'El Mencho' operasyonunda Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum 'El Mencho' operasyonunda Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti

Meksika'nın en çok aranan kartel liderlerinden El Mencho'nun öldürüldüğü operasyona dair açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Sheinbaum Washington ile bilgi... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile birlikte Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho’nun yakalanmasına ilişkin detayları açıkladı.Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında operasyonun detaylarına değinen Trejo, El Mencho’nun askerleri fark edince adamlarının ateş açtığını belirterek, şunları kaydetti:​​​​​​​Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuşmasında operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından yürütüldüğünü ancak Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti.Kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sheinbaum şunları söyledi:

