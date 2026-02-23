https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/meksikadaki-siddet-olaylarinda-can-kaybi-aciklandi-30-kartel-uyesi-55-kisi-hayatini-kaybetti-1103738946.html

Meksika'daki şiddet olaylarında can kaybı açıklandı: 30'u kartel üyesi 55 kişi hayatını kaybetti

Meksika'daki şiddet olaylarında can kaybı açıklandı: 30'u kartel üyesi 55 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın en çok aranan kartel liderlerinden, 'El Mencho'nun öldürülmesi sonrası ülkede yaşanan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını... 23.02.2026

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylara yönelik basına açıklamalarda bulundu. CJNG’nin 16 eyalette saldırıları sonucu 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Harfuch, 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi gerçekleştirildiğini, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın tamamen normale döndüğünü duyurdu.2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turistin burada mahsur kalmasıyla ilgili yetkililer, 21 otobüs, 5 minibüs sevk ederken, yiyecek desteği sağladı.Meksika'nın önde gelen turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da uçuşla konser gibi toplu etkinlikler askıya alındı.Meksika ordusunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho’nun cesedi, Federal Cumhuriyet Savcılığı'na (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna sevk edildi.Ne olmuştu?Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü açıklanmıştı.Operasyonun ardından suç örgütünce Jalisco diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle 'kırmızı alarm' uygulamasını devreye sokmuştu.

