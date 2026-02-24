https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/dis-politika-uzmani-yucel-avrupa-nukleer-silah-hamlesi-ile-caresizligini-ortaya-koydu--1103761257.html

Dış Politika Uzmanı Yücel: Avrupa nükleer silah hamlesi ile çaresizliğini ortaya koydu

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer silah gönderme hazırlığını ortaya çıkardı. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıkladı. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında görüşmelerin sürdüğü süreçte ortaya çıkarılan bu planı Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları söyledi:“Ukrayna'ya nükleer silah gönderilmesi konusunun gündeme gelmesi, aslında Ukrayna'nın içinde bulunduğu stratejik çaresizliği ve Batılı müttefiklerinin artık ‘en son çare’ olarak görülen yöntemlere başvurabileceğini gösteren kritik bir gelişmedir. Ancak bu durumun hayata geçirilip geçirilemeyeceği büyük bir soru işaretidir. Böyle bir adım, uluslararası kamuoyunda ve küresel güvenlik mimarisinde devasa bir kriz tetikleme potansiyeline sahiptir. Bilindiği üzere; İngiltere ve Fransa, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf ülkelerdir. Ukrayna da aynı şekilde bu antlaşmanın bir parçasıdır. Nükleer kapasitenin başka bir ülkeye devredilmesi veya aktarılması, bu devletler açısından ağır küresel sorumluluklar ve geri dönülemez diplomatik krizler doğuracaktır. Bu hamleyi, Batı'nın Rus kamuoyuna ve elitlerine yönelik bir korku iklimi yaratma çabası olarak okumak mümkündür. Gerçekçiliği tartışmalı olsa da nükleer kartın masaya sürülmesi; Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yapılıyor. Ancak bu noktada ciddi bir risk bulunmaktadır: Batı’nın son dönemdeki ‘çifte standartları’, böyle bir adımla birlikte ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ tamamen sona erdiğini tescilleyecektir. Bu durumun dünyadan büyük tepki toplaması kaçınılmazdır.”‘Avrupa masada kalmaya çalışıyor’Avrupalı liderlerin rasyonel davranıştan her geçen gün uzaklaştığına dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

