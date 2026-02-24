https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/afad-duyurdu-antalya-kas-aciklarinda-deprem-1103746934.html
AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de, Kaş'a 145 km mesafede 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Akdeniz'de saat 09.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
09:39 24.02.2026 (güncellendi: 10:21 24.02.2026)
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de, Kaş'a 145 km mesafede 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de saat 09.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.