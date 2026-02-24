https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/chpnin-kurultay-davasinin-ibb-davasi-ile-birlestirilmesi-talebi-reddedildi-1103766381.html
CHP'nin kurultay davasının İBB davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi
24.02.2026 Ankara'da görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasının İBB davası ise birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi muvafakat vermedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultay ile ilgili davanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili davayla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi muvafakat vermedi. Dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Mahkeme, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğunu belirtti. İki davanın birleştirilmesi talep edilmiştiAnkara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin, "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu.Fiili ve hukuki irtibat bulunmuyor kararı verildi CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi. Davaya, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.
