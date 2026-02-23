https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/chp-kurultay-ceza-davasinda-ara-karar-1-nisana-ertelendi-1103728746.html

CHP kurultay ceza davasında ara karar: 1 Nisan'a ertelendi

CHP kurultay ceza davasında ara karar: 1 Nisan'a ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının duruşması 1 Nisan'a ertelendi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.İmamoğlu davası dosyaya eklensin talebiSöz verilen Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, beyanlarını celse arası sunacağını belirterek, mahkemeden, Azizcan Aktaş ve İmamoğlu davalarının dosyaya kazandırılmasını talep etti.İmamoğlu'nun avukatı: İddialar birinden duymaEkrem İmamoğlu'nun vekili Çağlar Çağlayan da ayrıntılı beyanlarını daha sonra yapacaklarını ifade ederek, "Bu aşamaya kadar dinlenen tanıkların şahsen bir şeye şahit olmadığını, çoğu zaman isim vermeden iddiaları birinden duyduklarını ifade etti. Her ne kadar bu beyanlara dayanarak dava açılsa da bu tutarsız dayanaksız yalan içerikli beyanlar ceza hükmü kurulması için yeterli değildir." beyanında bulundu.Diğer sanık avukatları da tanık beyanlarına karşı aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunacaklarını ve eksik hususların giderilmesini talep ettiklerini söyledi.Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etti.İmamoğlu davası eklenecek mi?Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar verdi.Duruşma, 1 Nisan'a ertelendi.

2026

