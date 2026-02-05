https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/chris-hemsworthtan-alzheimer-aciklamasi-en-buyuk-korkularimla-yuzlestim-1103295993.html
Chris Hemsworth'tan Alzheimer açıklaması: 'En büyük korkularımla yüzleştim'
Chris Hemsworth'tan Alzheimer açıklaması: 'En büyük korkularımla yüzleştim'
Hollywood yıldızı Chris Hemsworth, babasına Alzheimer teşhisi konulmasının ardından kendi genetik riskini öğrendiğini ve bu süreci kamuoyuyla paylaşmanın kolay... 05.02.2026
Ünlü oyuncu Chris Hemsworth, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü bulunması nedeniyle yüksek risk taşıdığını öğrendikten sonra yaşadığı kaygıları ilk kez kapsamlı şekilde anlattı. Hemsworth, bu süreci kamuoyuyla paylaşmakta uzun süre tereddüt ettiğini söyledi.Babası Alzheimer teşhisi aldıHemsworth, geçtiğimiz yıl babası Craig’e Alzheimer teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Oyuncu, babasıyla birlikte çektiği “A Road Trip to Remember” adlı belgesel ile birlikte anılar biriktirmeyi amaçladığını belirtti.Belgesel, National Geographic iş birliğiyle hazırlandı.“Nasıl algılanacağını düşündüm”Oyuncu, Esquire’a verdiği röportajda, projeye başlama sürecini şu sözlerle anlattı:“Nasıl algılanacağını düşündüm. Yanlış anlaşılmaktan endişe ettim. Babama da sordum. O ise büyük bir istekle kabul etti.”Hemsworth, projede herhangi bir duygusal manipülasyon yapmak istemediğini vurguladı.Limitless’ta genetik risk ortaya çıkmıştıHemsworth, 2022’de yayımlanan “Limitless” adlı belgesel serisinde ailesindeki Alzheimer geçmişini araştırmıştı. Programda, genetik yatkınlık nedeniyle hastalığa yakalanma riskinin normalden 8 ila 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı.“Kolay bir karar değildi”Oyuncu, İngiliz gazetesi The Guardian’a yaptığı açıklamada, süreci paylaşmanın zor olduğunu belirtti:“İnsanları hayatıma fazla mı dahil ediyorum diye düşündüm. Kahraman imajım zarar görür mü, korkularım bilinmeli mi diye sorguladım.”
