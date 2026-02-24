https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/beyaz-saray-trumpin-iran-tercihi-diplomasi-ama-gerektiginde-olumcul-guc-kullanmaya-hazir-1103769609.html
Beyaz Saray: Trump'ın İran tercihi diplomasi ama gerektiğinde ölümcül güç kullanmaya hazır

Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir. Ancak gösterdiği gibi gerektiğinde...

Beyaz Saray: Trump’ın İran tercihi diplomasi ama gerektiğinde ölümcül güç kullanmaya hazır
Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın ilk tercihi her zaman diplomasidir. Ancak gösterdiği gibi gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazırdır” dedi.
Leavitt, “Burada her zaman nihai karar verici başkandır” ifadelerini kullandı.
Leavit, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en üst düzey diplomatı Marco Rubio, günün ilerleyen saatlerinde İran konusunda Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermeye hazırlandığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, bugün ABD saati ile ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’da 'Sekizler Grubu' olarak bilinen Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermesi planlanıyor.
Reuters’a konuşan konuya aşina bir kaynak, Rubio’nun milletvekillerine İran hakkında bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
Trump, '10 ila 15 gün' demişti
Amerika Birleşik Devletleri, İran kıyıları yakınında olası saldırılar öncesinde geniş bir deniz gücü konuşlandırdı.
Trump, 19 Şubat’ta Tahran’a bir anlaşma yapması için yaklaşık 10 ila 15 gün süre verdiğini söylemişti.
Trump’ın salı gecesi yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında İran’ın nükleer programına ilişkin tehdit ettiği saldırılara değinmesi bekleniyor.