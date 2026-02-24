Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/beyaz-saray-trumpin-iran-tercihi-diplomasi-ama-gerektiginde-olumcul-guc-kullanmaya-hazir-1103769609.html
Beyaz Saray: Trump'ın İran tercihi diplomasi ama gerektiğinde ölümcül güç kullanmaya hazır
Sputnik Türkiye
Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir. Ancak gösterdiği gibi gerektiğinde... 24.02.2026
Leavitt, “Burada her zaman nihai karar verici başkandır” ifadelerini kullandı.Leavit, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en üst düzey diplomatı Marco Rubio, günün ilerleyen saatlerinde İran konusunda Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermeye hazırlandığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, bugün ABD saati ile ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’da 'Sekizler Grubu' olarak bilinen Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermesi planlanıyor.Reuters’a konuşan konuya aşina bir kaynak, Rubio’nun milletvekillerine İran hakkında bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.Trump, '10 ila 15 gün' demiştiAmerika Birleşik Devletleri, İran kıyıları yakınında olası saldırılar öncesinde geniş bir deniz gücü konuşlandırdı.Trump, 19 Şubat’ta Tahran’a bir anlaşma yapması için yaklaşık 10 ila 15 gün süre verdiğini söylemişti.Trump’ın salı gecesi yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında İran’ın nükleer programına ilişkin tehdit ettiği saldırılara değinmesi bekleniyor.
17:32 24.02.2026
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt
Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın ilk tercihi her zaman diplomasidir. Ancak gösterdiği gibi gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazırdır” dedi.
Leavitt, “Burada her zaman nihai karar verici başkandır” ifadelerini kullandı.
Leavit, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en üst düzey diplomatı Marco Rubio, günün ilerleyen saatlerinde İran konusunda Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermeye hazırlandığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, bugün ABD saati ile ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’da 'Sekizler Grubu' olarak bilinen Kongre’nin üst düzey liderlerine brifing vermesi planlanıyor.
Reuters’a konuşan konuya aşina bir kaynak, Rubio’nun milletvekillerine İran hakkında bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Trump, '10 ila 15 gün' demişti

Amerika Birleşik Devletleri, İran kıyıları yakınında olası saldırılar öncesinde geniş bir deniz gücü konuşlandırdı.
Trump, 19 Şubat’ta Tahran’a bir anlaşma yapması için yaklaşık 10 ila 15 gün süre verdiğini söylemişti.
Trump’ın salı gecesi yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında İran’ın nükleer programına ilişkin tehdit ettiği saldırılara değinmesi bekleniyor.
