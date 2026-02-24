https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/bankalara-ve-finansal-kuruluslara-rekabet-incelemesi-baslatildi-1103748440.html

Bankalara ve finansal kuruluşlara 'rekabet' incelemesi başlatıldı

Rekabet Kurulu, aralarında Yapı Kredi'nin de bulunduğu bazı banka, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında soruşturma başlattı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Yapı Kredi, Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında bazı bankalar hakkında soruşturma açtığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Yapı Kredi soruşturmayı KAP'a bildirdiRekabet Kurulu’nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması ve 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlattığı incelemeye ilişkin Yapı Kredi’den resmi açıklama geldi.Banka tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada aralarında kendi kurumlarının da bulunduğu çok sayıda finansal kuruluş ve şirket nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği duyuruldu. Söz konusu soruşturma, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında yürütülüyor. Kurul, iş gücü piyasasındaki uygulamaların rekabet kurallarına uygunluğunu denetlerken, Yapı Kredi ve diğer finansal kurumların bu süreçteki rolleri titizlikle inceleniyor.Yapı Kredi tarafından yapılan bilgilendirmede Rekabet Kurulu'nun soruşturma açmasının kurumların Kanun'u ihlal ettikleri veya ceza yaptırımlarıyla karşı karşıyla kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı kaydedildi. Sürecin henüz karara bağlanmadığı belirtilen açıklamada gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı vurgusu yapıldı.

