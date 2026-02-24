Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı
Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının dijital ortama taşınmasının ardından 4 ayda 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağışçı olduğunu... 24.02.2026
Dört ay önce yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bağış süreçlerinin elektronik ortama taşındığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sürede 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olduğunu bildirdi.Bakan Memişoğlu, söz konusu başvurularla toplam 186 bin 445 doku ve organın umut olma potansiyeline kavuştuğunu ifade ederek, ramazan ayında halka organ bağışı çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının dijital ortama taşınmasının ardından 4 ayda 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağışçı olduğunu açıkladı.
Dört ay önce yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bağış süreçlerinin elektronik ortama taşındığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sürede 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olduğunu bildirdi.
Bakan Memişoğlu, söz konusu başvurularla toplam 186 bin 445 doku ve organın umut olma potansiyeline kavuştuğunu ifade ederek, ramazan ayında halka organ bağışı çağrısında bulundu.
