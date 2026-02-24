https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/bakan-memisoglundan-dijital-organ-bagisi-cagrisi-1103773894.html
Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının dijital ortama taşınmasının ardından 4 ayda 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağışçı olduğunu... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
kemal memişoğlu
sağlık
sağlık bakanlığı
sağlık sorunu
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
organ
organ nakli
organ bağışı
Dört ay önce yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bağış süreçlerinin elektronik ortama taşındığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sürede 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olduğunu bildirdi.Bakan Memişoğlu, söz konusu başvurularla toplam 186 bin 445 doku ve organın umut olma potansiyeline kavuştuğunu ifade ederek, ramazan ayında halka organ bağışı çağrısında bulundu.
kemal memişoğlu, sağlık, sağlık bakanlığı, sağlık sorunu, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, organ, organ nakli, organ bağışı, organ yetmezliği
Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı
Dört ay önce yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bağış süreçlerinin elektronik ortama taşındığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sürede 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olduğunu bildirdi.
Bakan Memişoğlu, söz konusu başvurularla toplam 186 bin 445 doku ve organın umut olma potansiyeline kavuştuğunu ifade ederek, ramazan ayında halka organ bağışı çağrısında bulundu.