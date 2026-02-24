https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/bakan-memisoglundan-dijital-organ-bagisi-cagrisi-1103773894.html

Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı

Bakan Memişoğlu'ndan dijital organ bağışı çağrısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının dijital ortama taşınmasının ardından 4 ayda 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağışçı olduğunu

Dört ay önce yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bağış süreçlerinin elektronik ortama taşındığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sürede 64 bin 195 kişinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olduğunu bildirdi.Bakan Memişoğlu, söz konusu başvurularla toplam 186 bin 445 doku ve organın umut olma potansiyeline kavuştuğunu ifade ederek, ramazan ayında halka organ bağışı çağrısında bulundu.

